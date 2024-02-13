Пермяка отправили в колонию строгого режима за оскорбление полицейских

Следующие два года пермяк проведет в колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель поселка Яйва (Пермский край) ударил сотрудника полиции и оскорбил правоохранителя и его коллегу. За это суд отправил преступника в колонию строго режима.

«Нетрезвый мужчина находился в магазине в поселке Яйва. Там он нарушил общественный порядок, ударил сотрудника полиции по лицу и пытался его пнуть, но был остановлен другим правоохранителем. Тогда пермяк принялся оскорблять полицейского. За это в отношении его было возбуждено уголовное дело», — говорится на сайте Александровского городского суда.

Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию строгого режима на два года и два месяца. Пермяк не стал писать апелляционную жалобу, приговор вступил в законную силу.