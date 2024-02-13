Пермяка отправили в колонию строгого режима за оскорбление полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Следующие два года пермяк проведет в колонии Фото:

Житель поселка Яйва (Пермский край) ударил сотрудника полиции и оскорбил правоохранителя и его коллегу. За это суд отправил преступника в колонию строго режима.

«Нетрезвый мужчина находился в магазине в поселке Яйва. Там он нарушил общественный порядок, ударил сотрудника полиции по лицу и пытался его пнуть, но был остановлен другим правоохранителем. Тогда пермяк принялся оскорблять полицейского. За это в отношении его было возбуждено уголовное дело», — говорится на сайте Александровского городского суда.

Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию строгого режима на два года и два месяца. Пермяк не стал писать апелляционную жалобу, приговор вступил в законную силу.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель поселка Яйва (Пермский край) ударил сотрудника полиции и оскорбил правоохранителя и его коллегу. За это суд отправил преступника в колонию строго режима. «Нетрезвый мужчина находился в магазине в поселке Яйва. Там он нарушил общественный порядок, ударил сотрудника полиции по лицу и пытался его пнуть, но был остановлен другим правоохранителем. Тогда пермяк принялся оскорблять полицейского. За это в отношении его было возбуждено уголовное дело», — говорится на сайте Александровского городского суда. Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию строгого режима на два года и два месяца. Пермяк не стал писать апелляционную жалобу, приговор вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...