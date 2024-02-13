В Челябинске отправили под суд проректора педуниверситета Рябчука

14 февраля 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Павла Рябчука обвиняют в 11 эпизодах коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курчатовском райсуде Челябинска рассмотрят уголовное дело в отношении проректор Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ, Челябинск) Павла Рябчука, обвиняемого в получении взяток от студентов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении проректора по финансам и экономике ЮУрГГПУ, обвиняемого в совершении 11 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“). Уголовное дело направлено в Курчатовский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что также утверждено обвинительное заключение по другому сотруднику вуза — замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антону Семченко. Дело направлено в Калининский райсуд. Семченко обвиняют в совершении 13 эпизодов получения взяток от студентов. Силовики пришли в университет 30 января прошлого года. Тогда был задержан Семченко. Его обвинили в получении взяток от студентов. По версии следствия, он получал от студентов деньги. За это он проставлял им зачеты без их фактического проведения. На следующий день из-за совершения аналогичных преступлений из кабинета в наручниках выводили уже Рябчука. За все время Семченко получил от студентов свыше 300 тысяч рублей, Рябчук — 250 тысяч рублей. Суммы взяток начинались от 11 тысяч рублей и заканчивались 60 тысячами. В ходе следствия на имущество обвиняемых были наложены аресты. Спустя два месяца после ареста Рябчука и Семченко сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Челябинской области задержали начальницу Семченко — Елену Гнатышину. Ей, так же как и ее подчиненному, предъявили обвинения в получении взяток от студентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курчатовском райсуде Челябинска рассмотрят уголовное дело в отношении проректор Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ, Челябинск) Павла Рябчука, обвиняемого в получении взяток от студентов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении проректора по финансам и экономике ЮУрГГПУ, обвиняемого в совершении 11 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“). Уголовное дело направлено в Курчатовский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что также утверждено обвинительное заключение по другому сотруднику вуза — замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антону Семченко. Дело направлено в Калининский райсуд. Семченко обвиняют в совершении 13 эпизодов получения взяток от студентов. Силовики пришли в университет 30 января прошлого года. Тогда был задержан Семченко. Его обвинили в получении взяток от студентов. По версии следствия, он получал от студентов деньги. За это он проставлял им зачеты без их фактического проведения. На следующий день из-за совершения аналогичных преступлений из кабинета в наручниках выводили уже Рябчука. За все время Семченко получил от студентов свыше 300 тысяч рублей, Рябчук — 250 тысяч рублей. Суммы взяток начинались от 11 тысяч рублей и заканчивались 60 тысячами. В ходе следствия на имущество обвиняемых были наложены аресты. Спустя два месяца после ареста Рябчука и Семченко сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Челябинской области задержали начальницу Семченко — Елену Гнатышину. Ей, так же как и ее подчиненному, предъявили обвинения в получении взяток от студентов.