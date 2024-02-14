Жена губернатора Ирина Текслер осмотрела новую школу искусств в Кусе

Первая леди региона отметила, школу планируется достроить до 1 сентября 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина осмотрела новую детскую школу искусств в Кусе. На строительство объекта из областного бюджета было выделено более 60 млн рублей. По поручению главы региона строительство здания должны будут закончить до 1 сентября, рассказала первая леди региона.

«В 2023 году выполнили работы на 27 млн рублей, в 2024 году область выделяет еще 33,2 млн рублей. Полностью готовим здание для занятий музыкой, хореографией, изобразительным искусством, ставим новую муфельную печь для обжига керамики. Самое главное — у ребят наконец-то появится полноценный зал для выступлений», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.

В школе искусств заменили окна, укрепили пол и крышу. В ближайшее время в здании появятся просторные музыкальные классы, хореографические кабинеты и сцена. Площадь объекта составляет более 900 тысяч квадратных метров.

Как рассказала жена губернатора, решение о покупке нового здания детской школы искусств было принято в 2020 году. Тогда губернатор Алексей Текслер прибыл с рабочим визитом в Кусу и узнал, что в районе есть проблемы с размещением ДШИ.

Тогда подобрали для школы большое помещение на центральной площади города — бывшее заводоуправление. На средства областного бюджета выкупили здание у собственника, начали капитальный ремонт. Как отметила первая леди региона, поменяли все, в том числе внутреннюю отделку, фасады, кровлю, оборудование. Завершить все работы глава региона распорядился до 1 сентября, чтобы новый учебный год коллектив начал в новом здании.

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина осмотрела новую детскую школу искусств в Кусе Фото: telegram-канал Ирины Текслер

На строительство объекта из областного бюджета было выделено более 60 млн рублей Фото: телеграм-канал Ирины Текслер

По поручению главы региона строительство здания должны будут закончить до 1 сентября Фото: telegram-канал Ирины Текслер

В 2023 году выполнили работы на 27 млн рублей, в 2024 году Челябинская область выделяет еще 33,2 млн рублей Фото: телеграм-канал Ирины Текслер

Полностью готовим здание для занятий музыкой, хореографией, изобразительным искусством, ставим новую муфельную печь для обжига керамики Фото: телеграм-канал Ирины Текслер

Для школы подобрали большое помещение на центральной площади города — бывшее заводоуправление Фото: телеграм-канал Ирины Текслер