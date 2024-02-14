Жена губернатора Ирина Текслер осмотрела новую школу искусств в Кусе за 60 млн рублей. Фото

Жена губернатора Ирина Текслер осмотрела новую школу искусств в Кусе
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Стальное кружево Урала, женский форум. Челябинск, текслер ирина
Первая леди региона отметила, школу планируется достроить до 1 сентября 2024 года Фото:

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина осмотрела новую детскую школу искусств в Кусе. На строительство объекта из областного бюджета было выделено более 60 млн рублей. По поручению главы региона строительство здания должны будут закончить до 1 сентября, рассказала первая леди региона.

«В 2023 году выполнили работы на 27 млн рублей, в 2024 году область выделяет еще 33,2 млн рублей. Полностью готовим здание для занятий музыкой, хореографией, изобразительным искусством, ставим новую муфельную печь для обжига керамики. Самое главное — у ребят наконец-то появится полноценный зал для выступлений», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.

В школе искусств заменили окна, укрепили пол и крышу. В ближайшее время в здании появятся просторные музыкальные классы, хореографические кабинеты и сцена. Площадь объекта составляет более 900 тысяч квадратных метров.

Как рассказала жена губернатора, решение о покупке нового здания детской школы искусств было принято в 2020 году. Тогда губернатор Алексей Текслер прибыл с рабочим визитом в Кусу и узнал, что в районе есть проблемы с размещением ДШИ.

Тогда подобрали для школы большое помещение на центральной площади города — бывшее заводоуправление. На средства областного бюджета выкупили здание у собственника, начали капитальный ремонт. Как отметила первая леди региона, поменяли все, в том числе внутреннюю отделку, фасады, кровлю, оборудование. Завершить все работы глава региона распорядился до 1 сентября, чтобы новый учебный год коллектив начал в новом здании.

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина осмотрела новую детскую школу искусств в Кусе
Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина осмотрела новую детскую школу искусств в Кусе
Фото:
На строительство объекта из областного бюджета было выделено более 60 млн рублей
На строительство объекта из областного бюджета было выделено более 60 млн рублей
Фото:
По поручению главы региона строительство здания должны будут закончить до 1 сентября
По поручению главы региона строительство здания должны будут закончить до 1 сентября
Фото:
В 2023 году выполнили работы на 27 млн рублей, в 2024 году Челябинская область выделяет еще 33,2 млн рублей
В 2023 году выполнили работы на 27 млн рублей, в 2024 году Челябинская область выделяет еще 33,2 млн рублей
Фото:
Полностью готовим здание для занятий музыкой, хореографией, изобразительным искусством, ставим новую муфельную печь для обжига керамики
Полностью готовим здание для занятий музыкой, хореографией, изобразительным искусством, ставим новую муфельную печь для обжига керамики
Фото:
Для школы подобрали большое помещение на центральной площади города — бывшее заводоуправление
Для школы подобрали большое помещение на центральной площади города — бывшее заводоуправление
Фото:
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Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина осмотрела новую детскую школу искусств в Кусе. На строительство объекта из областного бюджета было выделено более 60 млн рублей. По поручению главы региона строительство здания должны будут закончить до 1 сентября, рассказала первая леди региона. «В 2023 году выполнили работы на 27 млн рублей, в 2024 году область выделяет еще 33,2 млн рублей. Полностью готовим здание для занятий музыкой, хореографией, изобразительным искусством, ставим новую муфельную печь для обжига керамики. Самое главное — у ребят наконец-то появится полноценный зал для выступлений», — сообщила Текслер в своем telegram-канале. В школе искусств заменили окна, укрепили пол и крышу. В ближайшее время в здании появятся просторные музыкальные классы, хореографические кабинеты и сцена. Площадь объекта составляет более 900 тысяч квадратных метров. Как рассказала жена губернатора, решение о покупке нового здания детской школы искусств было принято в 2020 году. Тогда губернатор Алексей Текслер прибыл с рабочим визитом в Кусу и узнал, что в районе есть проблемы с размещением ДШИ. Тогда подобрали для школы большое помещение на центральной площади города — бывшее заводоуправление. На средства областного бюджета выкупили здание у собственника, начали капитальный ремонт. Как отметила первая леди региона, поменяли все, в том числе внутреннюю отделку, фасады, кровлю, оборудование. Завершить все работы глава региона распорядился до 1 сентября, чтобы новый учебный год коллектив начал в новом здании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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