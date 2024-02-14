МЧС уточнили время перекрытия федеральной трассы в Перми

Дорогу перекроют из-за учений Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Участок Западного обхода, по которому проходит трасса федерального значения «М-7 Волга», перекроют 15 февраля с 10:30 до 12:30. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Пермского края.

«15 февраля 10:30 — 12:30 на участке федеральной автомобильной дороги М-7 Волга (492-496) — Западный обход будет проведено тактико-специальное учение. От ул. Строителей до ул. Шоссе космонавтов будет ограничено движение транспортных средств», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что 15 февраля на этом участке оперативные службы региона будут отрабатывать аварийно-спасательные работы и оказание помощи пострадавшим при ДТП. Автомобилистов просят объезжать перекрытие через микрорайон Парковый и деревню Кондратово.