Жителей Елово призвали забрать детей из детсадов из-за проблем с отоплением

В системе теплоснабжения в котельной произошло падение давления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Елово Пермского края власти призвали жителей забрать своих детей из детсадов из-за проблем с отоплением. В паблике администрации округа в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что в котельной, которая обеспечивает соцучреждения и жилые дома отоплением, произошло падение давления. Из-за этого внутри зданий ожидается быстрое понижение температуры воздуха.

«15 февраля, около 10 утра в котельной № 7 по ул. Карла Маркса зафиксировано падение давления в системе теплоснабжения. В связи с этим под отключение теплоснабжения могут попасть жилые дома по улицам Калинина, Ленина, К.Маркса,а также и социальные объекты: детские сады № 1 и № 4, ЕКДЦ, библиотека, здания почты, администрации, полиции и магазина „Пятерочка“. Родителям необходимо забрать детей домой из детских садов № 1 и № 4», — отмечается в паблике местных властей.

В мэрии призвали работодатели отнестись к ситуации с пониманием и дать возможность сотрудникам забрать своих детей из учреждений дошкольного образования. Также власти создали оперштаб для выявления и устранения причины произошедшего.

В декабре 2023 года масштабная коммунальная авария на теплосетях произошла в Соликамске. Из-за этого десятки многоквартирных домов несколько дней оставались без отопления. После случившегося уволил из администрации Соликамска чиновника, ответственного за ЖКХ Андрея Рыкова. Своего поста может лишиться и глава Соликамского округа Евгений Самоуков.