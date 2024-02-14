14 февраля 2024

Жителей Елово призвали забрать детей из детсадов из-за проблем с отоплением

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Открытие котельни в Петухово. Курган, котельная, давление, отопительный сезон, петухово, печь, котельня
В системе теплоснабжения в котельной произошло падение давления Фото:

В селе Елово Пермского края власти призвали жителей забрать своих детей из детсадов из-за проблем с отоплением. В паблике администрации округа в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что в котельной, которая обеспечивает соцучреждения и жилые дома отоплением, произошло падение давления. Из-за этого внутри зданий ожидается быстрое понижение температуры воздуха.

«15 февраля, около 10 утра в котельной № 7 по ул. Карла Маркса зафиксировано падение давления в системе теплоснабжения. В связи с этим под отключение теплоснабжения могут попасть жилые дома по улицам Калинина, Ленина, К.Маркса,а также и социальные объекты: детские сады № 1 и № 4, ЕКДЦ, библиотека, здания почты, администрации, полиции и магазина „Пятерочка“. Родителям необходимо забрать детей домой из детских садов № 1 и № 4», — отмечается в паблике местных властей.

В мэрии призвали работодатели отнестись к ситуации с пониманием и дать возможность сотрудникам забрать своих детей из учреждений дошкольного образования. Также власти создали оперштаб для выявления и устранения причины произошедшего.

В декабре 2023 года масштабная коммунальная авария на теплосетях произошла в Соликамске. Из-за этого десятки многоквартирных домов несколько дней оставались без отопления. После случившегося уволил из администрации Соликамска чиновника, ответственного за ЖКХ Андрея Рыкова. Своего поста может лишиться и глава Соликамского округа Евгений Самоуков.

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В селе Елово Пермского края власти призвали жителей забрать своих детей из детсадов из-за проблем с отоплением. В паблике администрации округа в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что в котельной, которая обеспечивает соцучреждения и жилые дома отоплением, произошло падение давления. Из-за этого внутри зданий ожидается быстрое понижение температуры воздуха. «15 февраля, около 10 утра в котельной № 7 по ул. Карла Маркса зафиксировано падение давления в системе теплоснабжения. В связи с этим под отключение теплоснабжения могут попасть жилые дома по улицам Калинина, Ленина, К.Маркса,а также и социальные объекты: детские сады № 1 и № 4, ЕКДЦ, библиотека, здания почты, администрации, полиции и магазина „Пятерочка“. Родителям необходимо забрать детей домой из детских садов № 1 и № 4», — отмечается в паблике местных властей. В мэрии призвали работодатели отнестись к ситуации с пониманием и дать возможность сотрудникам забрать своих детей из учреждений дошкольного образования. Также власти создали оперштаб для выявления и устранения причины произошедшего. В декабре 2023 года масштабная коммунальная авария на теплосетях произошла в Соликамске. Из-за этого десятки многоквартирных домов несколько дней оставались без отопления. После случившегося уволил из администрации Соликамска чиновника, ответственного за ЖКХ Андрея Рыкова. Своего поста может лишиться и глава Соликамского округа Евгений Самоуков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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