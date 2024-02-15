Челябинский экс-силовик Алексеев не смог выйти из СИЗО

Сергея Алексеева оставили под стражей до 18 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший сотрудник ГИБДД по Челябинской области Сергей Алексеев, обвиняемый во множестве эпизодов мошенничества на общую сумму около 20 млн рублей, 15 февраля не смог оспорить свое содержание в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, он останется под стражей до 18 апреля.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Сергея Алексеева. Постановление Центрального райсуда Челябинска от 17 января 2024 года, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что в своей апелляционной жалобе адвокат Алексеева просил отпустить своего клиента под домашний арест. Однако, суд оставил ее без удовлетворения. Это уже третья безуспешная попытка стороны защиты вытащить своего клиента из-за решетки.

В настоящее время дело Алексеева находится в суде. Согласно базе данных, 26 февраля ему должны огласить приговор. Бывший силовик обвиняется в 14 эпизодах мошенничества.

Алексеева задержали в начале августа прошлого года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он обманывал жителей, предлагая им приобрести бытовую технику. После же переставал выходить на связь, оставляя деньги клиентов себе.