ФСБ в Магнитогорске пресекла пропаганду экстремизма

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
УФСБ задержало жителя Магнитогорска Фото:

В Магнитогорске пресекли деятельность жителя, пропагандирующего экстремистскую идеологию. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Челябинской области.

«Сотрудниками УФСБ по региону пресечена деятельность экстремистского характера, осуществляемая жителем области. Ленинский районным судом Магнитогорска признал виновным южноуральца в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — отметили в спецслужбе.

Мужчина, будучи последователем радикального ислама, призывал в соцсети к воспрепятствованию работы госорганов. Делать это виновный считал необходимым силой или с угрозой ее применить. Установлены факты призывов к совершению преступлений по мотивам политической ненависти или вражды, к физической расправе с чиновниками.

Уголовное дело в отношении них расследовано следственным органом УФСБ. В результате суд приговорил жителя к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также осужденный лишен права администрировать интернет-ресурсы сроком на два года.

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В Магнитогорске пресекли деятельность жителя, пропагандирующего экстремистскую идеологию. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Челябинской области. «Сотрудниками УФСБ по региону пресечена деятельность экстремистского характера, осуществляемая жителем области. Ленинский районным судом Магнитогорска признал виновным южноуральца в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — отметили в спецслужбе. Мужчина, будучи последователем радикального ислама, призывал в соцсети к воспрепятствованию работы госорганов. Делать это виновный считал необходимым силой или с угрозой ее применить. Установлены факты призывов к совершению преступлений по мотивам политической ненависти или вражды, к физической расправе с чиновниками. Уголовное дело в отношении них расследовано следственным органом УФСБ. В результате суд приговорил жителя к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также осужденный лишен права администрировать интернет-ресурсы сроком на два года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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