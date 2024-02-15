ФСБ в Магнитогорске пресекла пропаганду экстремизма

В Магнитогорске пресекли деятельность жителя, пропагандирующего экстремистскую идеологию. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Челябинской области.
«Сотрудниками УФСБ по региону пресечена деятельность экстремистского характера, осуществляемая жителем области. Ленинский районным судом Магнитогорска признал виновным южноуральца в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — отметили в спецслужбе.
Мужчина, будучи последователем радикального ислама, призывал в соцсети к воспрепятствованию работы госорганов. Делать это виновный считал необходимым силой или с угрозой ее применить. Установлены факты призывов к совершению преступлений по мотивам политической ненависти или вражды, к физической расправе с чиновниками.
Уголовное дело в отношении них расследовано следственным органом УФСБ. В результате суд приговорил жителя к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также осужденный лишен права администрировать интернет-ресурсы сроком на два года.
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