ФСБ в Магнитогорске пресекла пропаганду экстремизма

15 февраля 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

УФСБ задержало жителя Магнитогорска Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Магнитогорске пресекли деятельность жителя, пропагандирующего экстремистскую идеологию. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Челябинской области. «Сотрудниками УФСБ по региону пресечена деятельность экстремистского характера, осуществляемая жителем области. Ленинский районным судом Магнитогорска признал виновным южноуральца в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — отметили в спецслужбе. Мужчина, будучи последователем радикального ислама, призывал в соцсети к воспрепятствованию работы госорганов. Делать это виновный считал необходимым силой или с угрозой ее применить. Установлены факты призывов к совершению преступлений по мотивам политической ненависти или вражды, к физической расправе с чиновниками. Уголовное дело в отношении них расследовано следственным органом УФСБ. В результате суд приговорил жителя к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также осужденный лишен права администрировать интернет-ресурсы сроком на два года.

В Магнитогорске пресекли деятельность жителя, пропагандирующего экстремистскую идеологию. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Челябинской области. «Сотрудниками УФСБ по региону пресечена деятельность экстремистского характера, осуществляемая жителем области. Ленинский районным судом Магнитогорска признал виновным южноуральца в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — отметили в спецслужбе. Мужчина, будучи последователем радикального ислама, призывал в соцсети к воспрепятствованию работы госорганов. Делать это виновный считал необходимым силой или с угрозой ее применить. Установлены факты призывов к совершению преступлений по мотивам политической ненависти или вражды, к физической расправе с чиновниками. Уголовное дело в отношении них расследовано следственным органом УФСБ. В результате суд приговорил жителя к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также осужденный лишен права администрировать интернет-ресурсы сроком на два года.