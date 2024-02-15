В Екатеринбурге на ВИЗе найдено тело мужчины

На месте происшествия работала полиция
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга найдено тело мужчины. Предположительно, он совершил суицид, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Тело мужчины было найдено возле первого корпуса дома № 61 накануне вечером, 15 февраля. Признаков криминальной смерти не обнаружено. Вероятно, гражданин совершил суицид: была обнаружена предсмертная записка», — сказал собеседник агентства.
За информацией корреспондент обратился в пресс-службу свердловского СКР. Там отказались комментировать происшествие.
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