15 февраля 2024

В Екатеринбурге на ВИЗе найдено тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция
На месте происшествия работала полиция Фото:

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга найдено тело мужчины. Предположительно, он совершил суицид, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Тело мужчины было найдено возле первого корпуса дома № 61 накануне вечером, 15 февраля. Признаков криминальной смерти не обнаружено. Вероятно, гражданин совершил суицид: была обнаружена предсмертная записка», — сказал собеседник агентства.

За информацией корреспондент обратился в пресс-службу свердловского СКР. Там отказались комментировать происшествие.

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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга найдено тело мужчины. Предположительно, он совершил суицид, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Тело мужчины было найдено возле первого корпуса дома № 61 накануне вечером, 15 февраля. Признаков криминальной смерти не обнаружено. Вероятно, гражданин совершил суицид: была обнаружена предсмертная записка», — сказал собеседник агентства. За информацией корреспондент обратился в пресс-службу свердловского СКР. Там отказались комментировать происшествие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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