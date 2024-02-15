В ХМАО каждый второй житель болен гастритом

16 февраля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

В ОКБ Ханты-Мансийска рассказали, сколько югорчан страдает от гастрита Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Каждый второй житель ХМАО страдает от гастрита. Ему подвержены все возрастные группы: от новорожденных до пожилых людей. Об этом сообщил телеканал властей округа. «Гастрит — диагноз каждого второго югорчанина. Виной всему — халатное отношение к своему здоровью, здесь и банальный стресс, и курение, и злоупотребление алкоголем», — указано в публикации. Врач-гастроэнтеролог ОКБ Ханты-Мансийска Ирина Гапуленко отметила, что признаками гастрита может быть боль в животе, нарушение стула, отрыжка, изжога или затруднение глотания. «Это все говорит о том, что в желудочно-кишечном тракте появилась „поломка“ и необходимо обратиться к доктору», — прокомментировала эксперт. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор раскрыл количество больных корью в ХМАО. С начала 2024 года в округе зафиксировано 106 случаев заболевания.

Каждый второй житель ХМАО страдает от гастрита. Ему подвержены все возрастные группы: от новорожденных до пожилых людей. Об этом сообщил телеканал властей округа. «Гастрит — диагноз каждого второго югорчанина. Виной всему — халатное отношение к своему здоровью, здесь и банальный стресс, и курение, и злоупотребление алкоголем», — указано в публикации. Врач-гастроэнтеролог ОКБ Ханты-Мансийска Ирина Гапуленко отметила, что признаками гастрита может быть боль в животе, нарушение стула, отрыжка, изжога или затруднение глотания. «Это все говорит о том, что в желудочно-кишечном тракте появилась „поломка“ и необходимо обратиться к доктору», — прокомментировала эксперт. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор раскрыл количество больных корью в ХМАО. С начала 2024 года в округе зафиксировано 106 случаев заболевания.