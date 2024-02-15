15 февраля 2024

В ХМАО каждый второй житель болен гастритом

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , поликлиника, тонометр, кабинет врача, врач, больница, медицина, медик, справка от врача, направление к врачу, прием у врача
В ОКБ Ханты-Мансийска рассказали, сколько югорчан страдает от гастрита Фото:

Каждый второй житель ХМАО страдает от гастрита. Ему подвержены все возрастные группы: от новорожденных до пожилых людей. Об этом сообщил телеканал властей округа.

«Гастрит — диагноз каждого второго югорчанина. Виной всему — халатное отношение к своему здоровью, здесь и банальный стресс, и курение, и злоупотребление алкоголем», — указано в публикации.

Врач-гастроэнтеролог ОКБ Ханты-Мансийска Ирина Гапуленко отметила, что признаками гастрита может быть боль в животе, нарушение стула, отрыжка, изжога или затруднение глотания. «Это все говорит о том, что в желудочно-кишечном тракте появилась „поломка“ и необходимо обратиться к доктору», — прокомментировала эксперт.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор раскрыл количество больных корью в ХМАО. С начала 2024 года в округе зафиксировано 106 случаев заболевания.

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Каждый второй житель ХМАО страдает от гастрита. Ему подвержены все возрастные группы: от новорожденных до пожилых людей. Об этом сообщил телеканал властей округа. «Гастрит — диагноз каждого второго югорчанина. Виной всему — халатное отношение к своему здоровью, здесь и банальный стресс, и курение, и злоупотребление алкоголем», — указано в публикации. Врач-гастроэнтеролог ОКБ Ханты-Мансийска Ирина Гапуленко отметила, что признаками гастрита может быть боль в животе, нарушение стула, отрыжка, изжога или затруднение глотания. «Это все говорит о том, что в желудочно-кишечном тракте появилась „поломка“ и необходимо обратиться к доктору», — прокомментировала эксперт. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор раскрыл количество больных корью в ХМАО. С начала 2024 года в округе зафиксировано 106 случаев заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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