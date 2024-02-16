Мэр Екатеринбурга отправил в зону СВО крупнейший груз. Фото

16 февраля 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

В зону СВО отправили две огромные фуры Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов днем 16 февраля проконтролировал уже седьмую отправку в зону спецоперации РФ на Украине гуманитарного груза, причем крупнейшего за время участия муниципальных властей в таких миссиях. Отчет появился на сайте горадминистрации. Отправку приурочили к предстоящему Дню защитника Отечества. «Груз, который будет доставлен, сохранит жизни бойцам. Такую задачу ставит перед нами президент России Владимир Путин. И мы вместе с вами участвуем в этом благородном деле», — сказал Орлов. Вместе с ним к храму Спиридона Тримифунтского приехали вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков, председатель городской Общественной палаты Яков Силин и член Общественной палаты Дмитрий Чукреев. За несколько недель волонтеры собрали продукты питания длительного хранения, обувь, одежду, лекарства, средства личной гигиены. Также на помощь российским бойцам отправили три «Нивы», пять мотоциклов «Урал», генераторы, средства обогрева и многое другое. Всего около 40 тонн. Летом 2023-го URA.RU рассказывал, как Орлов на личные средства покупал оборудованную под нужды армии «Ниву». Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов днем 16 февраля проконтролировал уже седьмую отправку в зону спецоперации РФ на Украине гуманитарного груза, причем крупнейшего за время участия муниципальных властей в таких миссиях. Отчет появился на сайте горадминистрации. Отправку приурочили к предстоящему Дню защитника Отечества. «Груз, который будет доставлен, сохранит жизни бойцам. Такую задачу ставит перед нами президент России Владимир Путин. И мы вместе с вами участвуем в этом благородном деле», — сказал Орлов. Вместе с ним к храму Спиридона Тримифунтского приехали вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков, председатель городской Общественной палаты Яков Силин и член Общественной палаты Дмитрий Чукреев. За несколько недель волонтеры собрали продукты питания длительного хранения, обувь, одежду, лекарства, средства личной гигиены. Также на помощь российским бойцам отправили три «Нивы», пять мотоциклов «Урал», генераторы, средства обогрева и многое другое. Всего около 40 тонн. Летом 2023-го URA.RU рассказывал, как Орлов на личные средства покупал оборудованную под нужды армии «Ниву».