17 февраля 2024

Челябинский конькобежец Чистяков остался недоволен завоеванными медалями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по случаю приезда Деда Мороза из Великого Устюга. Челябинск, лед, спорт, конькобежцы, зимние виды спорта, коньки
Спортсмен принес региону две бронзы Фото:

Челябинский конькобежец Степан Чистяков завоевал на Всероссийской зимней спартакиаде две бронзовые медали. При этом спортсмен признался, что не доволен своим результатом.

«Рад, что удалось завершить Спартакиаду на хорошей ноте и завоевать для Челябинской области еще одну бронзовую медаль. Своим выступлением доволен, но не до конца. Я максимально старался биться за золото», — заявил призер telegram-каналу «Спартакиада Челябинской области».

Вторую бронзовую медаль Чистяков завоевал в мужском масс-старте в 16 кругов. При этом спортсмен отметил, что соревнования прошли на высочайшем уровне и на трибунах было много болельщиков, которые создавали праздничную атмосферу.

В Челябинской области с 9 по 18 февраля проходит Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта в пяти городах области. Конькобежцы области завоевали пять бронзовых медалей на Спартакиаде. В командном зачете челябинские спортсмены заняли третье место.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский конькобежец Степан Чистяков завоевал на Всероссийской зимней спартакиаде две бронзовые медали. При этом спортсмен признался, что не доволен своим результатом. «Рад, что удалось завершить Спартакиаду на хорошей ноте и завоевать для Челябинской области еще одну бронзовую медаль. Своим выступлением доволен, но не до конца. Я максимально старался биться за золото», — заявил призер telegram-каналу «Спартакиада Челябинской области». Вторую бронзовую медаль Чистяков завоевал в мужском масс-старте в 16 кругов. При этом спортсмен отметил, что соревнования прошли на высочайшем уровне и на трибунах было много болельщиков, которые создавали праздничную атмосферу. В Челябинской области с 9 по 18 февраля проходит Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта в пяти городах области. Конькобежцы области завоевали пять бронзовых медалей на Спартакиаде. В командном зачете челябинские спортсмены заняли третье место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...