Челябинский конькобежец Чистяков остался недоволен завоеванными медалями

Спортсмен принес региону две бронзы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский конькобежец Степан Чистяков завоевал на Всероссийской зимней спартакиаде две бронзовые медали. При этом спортсмен признался, что не доволен своим результатом.

«Рад, что удалось завершить Спартакиаду на хорошей ноте и завоевать для Челябинской области еще одну бронзовую медаль. Своим выступлением доволен, но не до конца. Я максимально старался биться за золото», — заявил призер telegram-каналу «Спартакиада Челябинской области».

Вторую бронзовую медаль Чистяков завоевал в мужском масс-старте в 16 кругов. При этом спортсмен отметил, что соревнования прошли на высочайшем уровне и на трибунах было много болельщиков, которые создавали праздничную атмосферу.

В Челябинской области с 9 по 18 февраля проходит Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта в пяти городах области. Конькобежцы области завоевали пять бронзовых медалей на Спартакиаде. В командном зачете челябинские спортсмены заняли третье место.