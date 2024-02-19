Екатеринбуржцы выстроились в огромные очереди перед курортом с пивной баней

19 февраля 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Открывшийся 12 февраля новый термальный курорт пользуется у горожан большим спросом (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в открывшемся недавно термальном комплексе «Юга» образовались большие очереди на кассах. По словам представителей курорта, это произошло из-за того, что именинникам разрешили бесплатно привести с собой по несколько человек. На столпотворение пожаловались посетители. «Мы ходили бесплатно, поэтому понравилось. Приехали в выходной к 19:30, народу тьма, человек по 30 в каждую кассу. Одна касса работала для тех, кто пришел купить билеты, остальные четыре были для именинников по акции, и платная касса стояла пустая. Внутри тоже людей было много, к вечеру даже пиво в баре кончилось», цитирует Е1.ru одну из посетительниц. Представители термального курорта пояснили URA.RU, что ажиотаж был связан с акцией для именинников — многие приходили компаниями по пять — шесть человек. Поэтому на ближайших длинных выходных — с 23 по 25 февраля — акцию решили отменить, чтобы избежать повторения ситуации. «Количество бесплатно приходящих по акции именинников и гостей настолько велико, что мы не можем им оказать тот сервис, который должны. Гости не могут удобно припарковаться, стоят в очередях по три часа, толкаются в гардеробе. Кроме того, есть санитарные нормы, нам очень важна безопасность гостей, на территории очень много маленьких детей, есть гости с особыми потребностями. Комплекс не резиновый, у него есть проектная пропускная способность, а мы открыты не полном объеме. Поэтому мы приняли решение ограничить действие акции в праздничные дни. Вместе с тем, в остальные дни февраля в оставшийся период времени мы ждем всех именинников, кто планировал приехать в выходные», — отметили в термах «Юга». Новый термальный комплекс начал работать с 12 февраля. Гостям обещают, что на территории появится 17 видов парных, пока же доступно только шесть площадок, среди них — русская парная, хамам, можжевеловая, механическая, пивная и детская бани. Первые посетители уже успели побывать в «Юга» и остались недовольны некоторыми деталями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в открывшемся недавно термальном комплексе «Юга» образовались большие очереди на кассах. По словам представителей курорта, это произошло из-за того, что именинникам разрешили бесплатно привести с собой по несколько человек. На столпотворение пожаловались посетители. «Мы ходили бесплатно, поэтому понравилось. Приехали в выходной к 19:30, народу тьма, человек по 30 в каждую кассу. Одна касса работала для тех, кто пришел купить билеты, остальные четыре были для именинников по акции, и платная касса стояла пустая. Внутри тоже людей было много, к вечеру даже пиво в баре кончилось», цитирует Е1.ru одну из посетительниц. Представители термального курорта пояснили URA.RU, что ажиотаж был связан с акцией для именинников — многие приходили компаниями по пять — шесть человек. Поэтому на ближайших длинных выходных — с 23 по 25 февраля — акцию решили отменить, чтобы избежать повторения ситуации. «Количество бесплатно приходящих по акции именинников и гостей настолько велико, что мы не можем им оказать тот сервис, который должны. Гости не могут удобно припарковаться, стоят в очередях по три часа, толкаются в гардеробе. Кроме того, есть санитарные нормы, нам очень важна безопасность гостей, на территории очень много маленьких детей, есть гости с особыми потребностями. Комплекс не резиновый, у него есть проектная пропускная способность, а мы открыты не полном объеме. Поэтому мы приняли решение ограничить действие акции в праздничные дни. Вместе с тем, в остальные дни февраля в оставшийся период времени мы ждем всех именинников, кто планировал приехать в выходные», — отметили в термах «Юга». Новый термальный комплекс начал работать с 12 февраля. Гостям обещают, что на территории появится 17 видов парных, пока же доступно только шесть площадок, среди них — русская парная, хамам, можжевеловая, механическая, пивная и детская бани. Первые посетители уже успели побывать в «Юга» и остались недовольны некоторыми деталями.