Сотрудники МЧС работают на месте пожара
В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся Дом ветеранов. Спецслужбы эвакуируют людей из горящего здания.
«На Ленинском горит Дом ветеранов. На месте работают все спецслужбы», — сообщает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский».
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Городской дом ветеранов. Там на звонок журналиста никто не ответил.
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