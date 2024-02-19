Происшествия Пожары В Каменске-Уральском вспыхнул Дом ветеранов. Видео 20 февраля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 + Сотрудники МЧС работают на месте пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся Дом ветеранов. Спецслужбы эвакуируют людей из горящего здания. «На Ленинском горит Дом ветеранов. На месте работают все спецслужбы», — сообщает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Городской дом ветеранов. Там на звонок журналиста никто не ответил. В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся Дом ветеранов. Спецслужбы эвакуируют людей из горящего здания. «На Ленинском горит Дом ветеранов. На месте работают все спецслужбы», — сообщает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Городской дом ветеранов. Там на звонок журналиста никто не ответил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям