19 февраля 2024

В Каменске-Уральском вспыхнул Дом ветеранов. Видео

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, пациент, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Сотрудники МЧС работают на месте пожара Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся Дом ветеранов. Спецслужбы эвакуируют людей из горящего здания.

«На Ленинском горит Дом ветеранов. На месте работают все спецслужбы», — сообщает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Городской дом ветеранов. Там на звонок журналиста никто не ответил.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся Дом ветеранов. Спецслужбы эвакуируют людей из горящего здания. «На Ленинском горит Дом ветеранов. На месте работают все спецслужбы», — сообщает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Городской дом ветеранов. Там на звонок журналиста никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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