Родители утверждают, что детям в школе давали просроченное молоко Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ученикам школы села Григорьевка Каслинского района (Челябинская область) выдавали просроченное молоко. Как URA.RU пожаловались родители, выдача просрочки шла около недели.

«Вышли с зимних каникул и стали получать молоко, срок годности которого истекал 12 января. Я сразу внимания не обратила, дочь заметила. У меня двое детей в младшей школе — собралось 10 баночек. Пришлось вылить», — рассказала URA.RU председатель родительского комитета Марина Менякина.

Собеседница URA.RU отметила, что раньше такого не было. Предположила, что молоко образовалось из запасов, накопившихся во время пропуска занятий в декабре. Стояли морозы, и дети несколько дней не посещали школу. После того как информация о просроченном продукте разошлась между родителями, выдачи молока прекратились, и дети, по словам Менякиной, неделю ничего не получали. Затем стали давать молоко со сроком годности до марта.

Другая родительница, просившая не называть фамилии, рассказала о том же. Мама ребенка отметила, что родители активно обсуждали ситуацию.

«У нас закупки на школу идут на два месяца. Никакого просроченного молока мы не выдавали. Порой у ребенка откроешь портфель, а там 12 невыпитых баночек стоят. Отсюда и решили, что старый продукт», — прокомментировала URA.RU директор школы Наталья Бреус.

Руководитель рассказала, что молоко поставляется из Снежинска, и 12 января выдали продукт, срок годности которого позволял это сделать. Одна из родительниц, с которой пообщалось URA.RU, отметила, что ребенок пил просроченное молоко, пока не увидел срока годности. На самочувствии это не отразилось.

Родители 24 января обнаружили, что молоко детям выдают с истекшим почти две недели назад сроком годности Фото: читатель URA.RU