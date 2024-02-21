В челябинскую колонию пытались забросить наркотики

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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
С помощью арбалета злоумышленник пытался перебросить наркотики через забор колонии Фото:

В исправительную колонию №10 в Кыштыме (Челябинская область) пытались забросить наркотики. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, для этого злоумышленник планировал использовать арбалет.

«На территории, прилегающей к исправительному учреждению, был остановлен автомобиль такси. У пассажира был изъят арбалет и стрела, к ней был примотан сверток с неизвестным веществом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Вещество отправили на экспертизу. Было установлено, что в колонию пытались забросить марихуану весом более 35 граммов.

«Возбуждено уголовное дело. В соответствии со статьей 228 УК РФ задержанному гражданину грозит до 15 лет лишения свободы», — отметили в пресс-службе ведомства.

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В исправительную колонию №10 в Кыштыме (Челябинская область) пытались забросить наркотики. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, для этого злоумышленник планировал использовать арбалет. «На территории, прилегающей к исправительному учреждению, был остановлен автомобиль такси. У пассажира был изъят арбалет и стрела, к ней был примотан сверток с неизвестным веществом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону. Вещество отправили на экспертизу. Было установлено, что в колонию пытались забросить марихуану весом более 35 граммов. «Возбуждено уголовное дело. В соответствии со статьей 228 УК РФ задержанному гражданину грозит до 15 лет лишения свободы», — отметили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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