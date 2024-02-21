В челябинскую колонию пытались забросить наркотики

С помощью арбалета злоумышленник пытался перебросить наркотики через забор колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В исправительную колонию №10 в Кыштыме (Челябинская область) пытались забросить наркотики. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, для этого злоумышленник планировал использовать арбалет.

«На территории, прилегающей к исправительному учреждению, был остановлен автомобиль такси. У пассажира был изъят арбалет и стрела, к ней был примотан сверток с неизвестным веществом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Вещество отправили на экспертизу. Было установлено, что в колонию пытались забросить марихуану весом более 35 граммов.

«Возбуждено уголовное дело. В соответствии со статьей 228 УК РФ задержанному гражданину грозит до 15 лет лишения свободы», — отметили в пресс-службе ведомства.