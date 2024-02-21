21 февраля 2024

В аварии с депутатом на свердловской «трассе смерти» погиб 22-летний парень

© Служба новостей «URA.RU»
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В момент смертельной аварии в машине с депутатом были дочки
В момент смертельной аварии в машине с депутатом были дочки Фото:

В аварии на Серовском тракте погиб 22-летний водитель ВАЗа Александр Прищепов, который при обгоне допустил лобовое столкновение с Hyundai, принадлежащей депутату гордумы Нижней Туры Виталию Мартемьянову. Инцидент произошел 20 февраля.

ДТП произошло на 229-м километре трассы Екатеринбург — Серов. По информации Госавтоинспекции, Александр выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. Юношу госпитализировали в Нижнетуринскую городскую больницу, где он скончался.

Депутат подтвердил Е1, что был с дочками в машине в момент аварии. По словам Мартемьянова, погибшего он не знал. «Мне очень жалко парня, конечно. Для меня это тяжелый стресс», — рассказал Виталий Мартемьянов.

За Серовским трактом давно закрепилось название «трасса смерти». С 2021 по 2023 годы там погибло 68 человек. Автомобили часто вылетают на обочины во время совершения обгона.

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В аварии на Серовском тракте погиб 22-летний водитель ВАЗа Александр Прищепов, который при обгоне допустил лобовое столкновение с Hyundai, принадлежащей депутату гордумы Нижней Туры Виталию Мартемьянову. Инцидент произошел 20 февраля. ДТП произошло на 229-м километре трассы Екатеринбург — Серов. По информации Госавтоинспекции, Александр выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. Юношу госпитализировали в Нижнетуринскую городскую больницу, где он скончался. Депутат подтвердил Е1, что был с дочками в машине в момент аварии. По словам Мартемьянова, погибшего он не знал. «Мне очень жалко парня, конечно. Для меня это тяжелый стресс», — рассказал Виталий Мартемьянов. За Серовским трактом давно закрепилось название «трасса смерти». С 2021 по 2023 годы там погибло 68 человек. Автомобили часто вылетают на обочины во время совершения обгона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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