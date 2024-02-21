В аварии с депутатом на свердловской «трассе смерти» погиб 22-летний парень

В аварии на Серовском тракте погиб 22-летний водитель ВАЗа Александр Прищепов, который при обгоне допустил лобовое столкновение с Hyundai, принадлежащей депутату гордумы Нижней Туры Виталию Мартемьянову. Инцидент произошел 20 февраля.
ДТП произошло на 229-м километре трассы Екатеринбург — Серов. По информации Госавтоинспекции, Александр выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. Юношу госпитализировали в Нижнетуринскую городскую больницу, где он скончался.
Депутат подтвердил Е1, что был с дочками в машине в момент аварии. По словам Мартемьянова, погибшего он не знал. «Мне очень жалко парня, конечно. Для меня это тяжелый стресс», — рассказал Виталий Мартемьянов.
За Серовским трактом давно закрепилось название «трасса смерти». С 2021 по 2023 годы там погибло 68 человек. Автомобили часто вылетают на обочины во время совершения обгона.
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