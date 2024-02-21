В челябинском селе морозы достигли 45 градусов

В селе Неплюевка Карталинского района Челябинской области морозы утром 22 февраля достигли 45 градусов. Вместе с аномальными холодами в селе продолжают работы по газификации, сообщила глава поселения Татьяна Игнатьева.
Погода никому не помешала прийти на работу, у нас все хорошо. В селе началось подключение газа. Сегодня запускаем «голубое топливо» в четвертый дом», — передает слова Игнатьевой издание «Картновости». Там также сообщили о том, что минимальная температура воздуха достигла минус 45 градусов.
Средняя температура в Неплюевке утром 22 февраля составила 39 градусов. Учреждения продолжили работу в штатном режиме несмотря на аномальные холода. Синоптики сообщали о том, что 22 февраля температура воздуха опустится ниже 40 градусов мороза. Из-за аномальных температур с предупреждением выступили МЧС и дорожники региона.
Из-за морозов занятия отменили в школах областного центра. Уроки отменили с 1 по 11 классы первой смены, позднее объявили об отмене занятии с 1 по 7 классы второй смены. Занятия в Челябинске отменяют из-за холодов четвертый день подряд.
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