В Екатеринбурге прошло прощание с режиссером Владимиром Макеранцем

Владимира Макеранцева все называли человеком широкой души и великой веры в кино Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге простились с режиссером, кинооператором, председателем Свердловской организации Союза кинематографистов РФ Владимиром Макеранцем. Проводить мужчину в последний путь пришло более 200 человек. Среди них — кинодеятели, художники, представители культуры и чиновники. Прощание состоялось в Большом зале Дома кино, передает корреспондент URA.RU.

«Очень жаль, что уходят основоположники [кинематографии на Урале]. Владимир Ильич, безусловно, был человеком, который сформировал уральское и российское кино. Это человек-кино с абсолютно киношным лицом. Я всегда ему говорил, что он вылитый персонаж мультипликационного фильма. У него очень добрые глубокие глаза, которые смотрели на нас», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин припомнил, что всего пару недель назад он встречался с Макеранцем в столице, где проходил пленум правления организации. «Несмотря на состояние здоровья, он приехал в Москву. Мы ему говорим: „Зачем? Сейчас есть электронные средства, которые позволяют присутствовать на заседаниях“. Но он был уверен, что его присутствие обязательно, это тоже его характеризовало», — подчеркивает Калинин.

Тепло о режиссере отзывалась министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина — она назвала Владимира Ильича «человеком с большой буквы и огромным сердцем, философом и мыслителем», который с 1994 года возглавлял местный Союз кинематографистов. «Когда уходят люди такого калибра, в обществе возникает огромная пустота. И, наверное, задача тех людей, которые работают в сфере культуры, творчества, — это постараться заполнить эту пустоту быстрее. Любой человек жив, пока мы о нем помним», — считает председатель екатеринбургского отделения Союза писателей России Борис Долинго.

Кроме этого, проститься с Макеранцевым пришли замминистра культуры Сергей Радченко, начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, режиссеры Олег Ракович и Алексей Федорченко, председатель Свердловского отделения Союза художников России Сергей Айнутдинов, ресторатор Олег Ананьев, коллеги и родные Владимира Ильича. После церемонии прощания, люди выстроились в коридоре и проводили деятеля искусств громкими аплодисментами.

Макеранец скончался 20 февраля в больнице. Владимир Ильич был известным советским и российским кинорежиссером, оператором, а также президентом Гильдии операторов Урала. В 1963 году поступил работать на Свердловскую киностудию, самостоятельно стал снимать с 1971 года. В списке его картин, где он выступал как оператор, — «Время свиданий», «В стреляющей глуши», «Дом на дюнах» и «Семен Дежнев». Как режиссер он снял «Золотой полоз», «Привет, малыш!» и «Ты есть». Владимиру Макеранцеву было 76 лет.