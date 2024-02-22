Власти разрешили буддистам построить храм у подножия Качканара

Деньги на строительство храма буддисты планируют собирать донатами Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В поселке Косья (Свердловская область) ведется работа по строительству первого буддийского храма на Урале. Он будет располагаться на территории буддийской общины Шедруб Линг в 260 км от Екатеринбурга. Здание планируют построить к 2027 году. Община уже сделала проект и нашла подрядчика. На возведение фундамента понадобится 2,6 миллиона рублей. Деньги буддисты планируют собирать донатами. Об этом представители общины рассказали на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На данный момент создан и согласован проект буддийского храма в поселке Косья, получено разрешение на строительство. Под строительство храма выделен в аренду земельный участок религиозного назначения. Участок находится у подножия горы Качканар, где расположены буддийские ступы и статуя Будды, построенные членами общины Шедруб Линг и волонтерами», — сообщают буддисты.

Здание храма будет двухэтажным. Его общая площадь составит 320 кв. м. На первом этаже храма будет устроен вместительный зал для буддийской практики. На втором этаже расположатся библиотека буддийской литературы, а также мастерские. Храм возводится силами подрядных организаций, а также буддистов, волонтеров и сорадующихся.

Постройки буддистского монастыря «Шедруб Линг» на горе Качканар начали сносить в середине марта 2022. Единственное, что осталось от монастыря — статуя Будды. Мэр Качканара пообещал пускать туристов и верующих к священным ступам, по его словам, ЕВРАЗ готов создать для посетителей всю необходимую инфраструктуру.