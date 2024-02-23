Песков: Путин не связывался с Пашиняном после слов Армении о выходе из ОДКБ

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются услышать разъяснений от Еревана Фото:

Президент России Владимир Путин не контактировал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после слов последнего о выходе Еревана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У Путина пока не было контактов с Пашиняном на фоне заявлений о приостановке членства Армении в ОДКБ», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван временно приостанавливает членство в ОДКБ. Позже в Секретариате организации заявили, что никаких заявлений от Армении не поступало. Песков заявил, что в Кремле надеются, что Ереван вскоре даст разъяснения.

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Президент России Владимир Путин не контактировал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после слов последнего о выходе Еревана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «У Путина пока не было контактов с Пашиняном на фоне заявлений о приостановке членства Армении в ОДКБ», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Ранее Пашинян заявил, что Ереван временно приостанавливает членство в ОДКБ. Позже в Секретариате организации заявили, что никаких заявлений от Армении не поступало. Песков заявил, что в Кремле надеются, что Ереван вскоре даст разъяснения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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