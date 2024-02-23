Песков: Путин не связывался с Пашиняном после слов Армении о выходе из ОДКБ

23 февраля 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются услышать разъяснений от Еревана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин не контактировал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после слов последнего о выходе Еревана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «У Путина пока не было контактов с Пашиняном на фоне заявлений о приостановке членства Армении в ОДКБ», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Ранее Пашинян заявил, что Ереван временно приостанавливает членство в ОДКБ. Позже в Секретариате организации заявили, что никаких заявлений от Армении не поступало. Песков заявил, что в Кремле надеются, что Ереван вскоре даст разъяснения.

Президент России Владимир Путин не контактировал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после слов последнего о выходе Еревана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «У Путина пока не было контактов с Пашиняном на фоне заявлений о приостановке членства Армении в ОДКБ», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Ранее Пашинян заявил, что Ереван временно приостанавливает членство в ОДКБ. Позже в Секретариате организации заявили, что никаких заявлений от Армении не поступало. Песков заявил, что в Кремле надеются, что Ереван вскоре даст разъяснения.