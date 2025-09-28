«112»: катер столкнулся с баржей под Самарой, есть погибшие

В Самарской области произошла авария с катером
В Самарской области произошла авария с катером

Частный катер столкнулся с баржей в Волжском районе Самарской области. Об этом сообщили telegram-каналы.

Под Самарой произошла авария на воде 28 сентября, отметили в telegram-канале 112. В результате происшествия один человек погиб, еще один получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают спасатели и полиция. Проводится проверка обстоятельств случившегося.

