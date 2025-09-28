Мошенники могут использовать индийские номера телефонов для обмана россиян

Мошенники начали использовать индийские номера телефонов с кодом страны «+91» для обмана россиян. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России. По данным ведомства, злоумышленники рассчитывают на невнимательность жертв, маскируя свои звонки под привычные российские номера.
«Злоумышленники могут использовать индийские номера, рассчитывая на невнимательность. На первый взгляд, номер начинается с „+916“. Вот только код „+91“ — это Индия. Цифра „6“ после него означает код индийских городов, например, Нагпур или Катака. В то же время комбинация „+7 916…“ — это уже Россия...» — передает ТАСС сообщение управления.
В ведомстве подчеркнули, что разница между кодами может составлять всего одну цифру, и именно на этом строятся мошеннические схемы. Преступники используют схожесть телефонных номеров для того, чтобы вызвать доверие у россиян и получить доступ к их личной информации или финансам.
Ранее директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров сообщил, что злоумышленники намеренно прерывают звонок сразу после того, как абонент отвечает на вызов. Такая тактика используется для проверки актуальности базы номеров, извлечения денежных средств, а также поиска новых способов обхода систем антиспама, передает 360.ru. Эксперт пояснил, что цель подобных звонков — вызвать интерес у абонента и спровоцировать его на обратный звонок.
