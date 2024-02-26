В магазинах Екатеринбурга заметили огурцы по 400 рублей за килограмм. Фото

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Магазин Метрополис. Курган , овощи, торговля, продукты, помидоры, огурцы, опт, розница, оптовая
Цена огурцов указана по акции (архивное фото) Фото:

В одном из магазинов сети «Верный» в Екатеринбурге заметили огурцы по 389,99 рублей за килограмм. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«В магазине „Верный“ на Широкой Речке огурцы стоят почти 400 рублей за килограмм! И это еще и по акции», — возмущается читатель.

Ранее сообщалось, что в регионе почти на 2% упала цена на яйца. Но в то же цена на свеклу взлетела с 38,25 рублей до 41,30 рублей.

Магазин «Верный» на Широкой Речке
Магазин «Верный» на Широкой Речке
Фото:

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В одном из магазинов сети «Верный» в Екатеринбурге заметили огурцы по 389,99 рублей за килограмм. Об этом рассказал читатель URA.RU. «В магазине „Верный“ на Широкой Речке огурцы стоят почти 400 рублей за килограмм! И это еще и по акции», — возмущается читатель. Ранее сообщалось, что в регионе почти на 2% упала цена на яйца. Но в то же цена на свеклу взлетела с 38,25 рублей до 41,30 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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