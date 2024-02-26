Цена огурцов указана по акции (архивное фото)
В одном из магазинов сети «Верный» в Екатеринбурге заметили огурцы по 389,99 рублей за килограмм. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«В магазине „Верный“ на Широкой Речке огурцы стоят почти 400 рублей за килограмм! И это еще и по акции», — возмущается читатель.
Ранее сообщалось, что в регионе почти на 2% упала цена на яйца. Но в то же цена на свеклу взлетела с 38,25 рублей до 41,30 рублей.
Магазин «Верный» на Широкой Речке
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