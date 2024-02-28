В Екатеринбурге врач отдала мошенникам три млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Врач Областной детской клинической больницы Екатеринбурга отдала мошенникам почти три миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД. Силовики возбудили уголовное дело и ищут злоумышленников.

«С женщиной связался неизвестный, который представился сотрудником сотовой компании, и сказал, что у нее заканчивается срок действия сим-карты. Он заявил, что ее нужно перевыпустить через „Госуслуги“. Затем ее перевели на лжесотрудника Центробанка, который сказал, что у женщины пытаются отобрать накопления. Поддавшись на уговоры, она открыла новый счет и впоследствии отдала деньги мошенникам», — пояснили в силовом ведомстве.

Всего женщина отдала два миллиона 750 тысяч рублей, большую часть суммы взяв в кредит. О том, что она попала под влияние аферистов ей рассказала одна из сотрудниц банка, в котором она перевела деньги злоумышленникам.

«Напоминаем о недопустимости перевода своих средств на неизвестные счета по указанию «сотрудников банка», «операторов сотовых компаний», «представителей силовых ведомств», «сотрудников» «Госуслуг» или иных структур. Необходимо немедленно закончить разговор и сообщить о случившемся по официальным телефонам клиентской поддержки. Сотрудники полиции, сотовых компаний, представители банков и иных силовых структур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые «зеркальные займы», не существуют никакие «безопасные счета», — резюмировали в УМВД по Екатеринбургу.

В пресс-службе Уральского ГУ ЦБ добавили, что представители регулятора никогда не звонят сами — они только отвечают на обращения граждан. «Тем более, они не склоняют их к участию в спецоперациях по поимке преступников, не запрашивают данные, включая PIN-код. Если вам звонят от имени ЦБ, наберите номер горячей линии Банка России 8-800-300-3000», — сообщили в банке.