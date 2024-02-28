Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина направила на фронт облегченные бронежилеты и медсредства. Сбор гуманитарной помощи проходит в Новом Художественном театре.
«В фойе Нового Художественного театра традиционно проходит сбор гуманитарной помощи, гости и зрители приносят пакеты и коробки. Я привезла облегченные бронежилеты, в комплекте с „жгутами- турникетами“ и пластырями „пневмоторакс“», — сообщила Ирина Текслер на своей странице в соцсетях.
Супруга губернатора отметила, что сбор начался в рамках творческого вечера «В поддержку Защитников Отечества», которым второй год подряд открывается XI международный фестиваль малых форм «Человек Театра». Ранее глава региона Алексей Текслер поблагодарил жителей региона за помощь участникам СВО и их семьям.
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