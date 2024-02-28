Челябинский губернатор поблагодарил жителей за помощь бойцам на СВО. Фото

28 февраля 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Текслер заявил о регулярной помощи военнослужащим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 февраля поблагодарил жителей региона за помощь участникам СВО и их семьям. Благодарность прозвучала на совещании, которое Текслер проводил с руководителями своих приемных в городах и районах области, сообщили в пресс-службе правительства. «Наш регион, как и в прежние годы, не покладая рук, работает на нужды армии и флота. Регулярно идет помощь бойцам. По линии правительства поддерживаем подразделения, где они служат. Наши жители, общественные организации помогают, каждый муниципалитет этим занимается, вузы. Благодарен вам за это, работу будем продолжать», — сказал Текслер. Губернатор подчеркнул, что приоритетной задачей остается всемерная помощь военнослужащим и их семьям. Расширяется пакет региональных льгот для семей участников СВО. В новом здании открыт центр поддержки и реабилитации участников спецоперации, где также расположился филиал госфонда «Защитники Отечества». Также одной из важных тем стали выборы президента России. Глава региона подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы они прошли в регионе на высоком уровне. Текслер добавил о необходимости высокой явки избирателей, чтобы люди сделали свой выбор в пользу развития и укрепления мощи России. В совещании участвовали руководители приемных губернатора в территориях региона Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Алексей Текслер обсудил с руководителями приемных динамику развития области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области В заключительной части встречи прошла церемония награждения Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 февраля поблагодарил жителей региона за помощь участникам СВО и их семьям. Благодарность прозвучала на совещании, которое Текслер проводил с руководителями своих приемных в городах и районах области, сообщили в пресс-службе правительства. «Наш регион, как и в прежние годы, не покладая рук, работает на нужды армии и флота. Регулярно идет помощь бойцам. По линии правительства поддерживаем подразделения, где они служат. Наши жители, общественные организации помогают, каждый муниципалитет этим занимается, вузы. Благодарен вам за это, работу будем продолжать», — сказал Текслер. Губернатор подчеркнул, что приоритетной задачей остается всемерная помощь военнослужащим и их семьям. Расширяется пакет региональных льгот для семей участников СВО. В новом здании открыт центр поддержки и реабилитации участников спецоперации, где также расположился филиал госфонда «Защитники Отечества». Также одной из важных тем стали выборы президента России. Глава региона подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы они прошли в регионе на высоком уровне. Текслер добавил о необходимости высокой явки избирателей, чтобы люди сделали свой выбор в пользу развития и укрепления мощи России.