Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 февраля поблагодарил жителей региона за помощь участникам СВО и их семьям. Благодарность прозвучала на совещании, которое Текслер проводил с руководителями своих приемных в городах и районах области, сообщили в пресс-службе правительства.
«Наш регион, как и в прежние годы, не покладая рук, работает на нужды армии и флота. Регулярно идет помощь бойцам. По линии правительства поддерживаем подразделения, где они служат. Наши жители, общественные организации помогают, каждый муниципалитет этим занимается, вузы. Благодарен вам за это, работу будем продолжать», — сказал Текслер.
Губернатор подчеркнул, что приоритетной задачей остается всемерная помощь военнослужащим и их семьям. Расширяется пакет региональных льгот для семей участников СВО. В новом здании открыт центр поддержки и реабилитации участников спецоперации, где также расположился филиал госфонда «Защитники Отечества».
Также одной из важных тем стали выборы президента России. Глава региона подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы они прошли в регионе на высоком уровне. Текслер добавил о необходимости высокой явки избирателей, чтобы люди сделали свой выбор в пользу развития и укрепления мощи России.
В совещании участвовали руководители приемных губернатора в территориях региона
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Алексей Текслер обсудил с руководителями приемных динамику развития области
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
В заключительной части встречи прошла церемония награждения
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 февраля поблагодарил жителей региона за помощь участникам СВО и их семьям. Благодарность прозвучала на совещании, которое Текслер проводил с руководителями своих приемных в городах и районах области, сообщили в пресс-службе правительства. «Наш регион, как и в прежние годы, не покладая рук, работает на нужды армии и флота. Регулярно идет помощь бойцам. По линии правительства поддерживаем подразделения, где они служат. Наши жители, общественные организации помогают, каждый муниципалитет этим занимается, вузы. Благодарен вам за это, работу будем продолжать», — сказал Текслер. Губернатор подчеркнул, что приоритетной задачей остается всемерная помощь военнослужащим и их семьям. Расширяется пакет региональных льгот для семей участников СВО. В новом здании открыт центр поддержки и реабилитации участников спецоперации, где также расположился филиал госфонда «Защитники Отечества». Также одной из важных тем стали выборы президента России. Глава региона подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы они прошли в регионе на высоком уровне. Текслер добавил о необходимости высокой явки избирателей, чтобы люди сделали свой выбор в пользу развития и укрепления мощи России.