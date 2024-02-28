Челябинский губернатор поблагодарил жителей за помощь бойцам на СВО. Фото

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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, текслер алексей, топ
Текслер заявил о регулярной помощи военнослужащим Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 февраля поблагодарил жителей региона за помощь участникам СВО и их семьям. Благодарность прозвучала на совещании, которое Текслер проводил с руководителями своих приемных в городах и районах области, сообщили в пресс-службе правительства.

«Наш регион, как и в прежние годы, не покладая рук, работает на нужды армии и флота. Регулярно идет помощь бойцам. По линии правительства поддерживаем подразделения, где они служат. Наши жители, общественные организации помогают, каждый муниципалитет этим занимается, вузы. Благодарен вам за это, работу будем продолжать», — сказал Текслер.

Губернатор подчеркнул, что приоритетной задачей остается всемерная помощь военнослужащим и их семьям. Расширяется пакет региональных льгот для семей участников СВО. В новом здании открыт центр поддержки и реабилитации участников спецоперации, где также расположился филиал госфонда «Защитники Отечества».

Также одной из важных тем стали выборы президента России. Глава региона подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы они прошли в регионе на высоком уровне. Текслер добавил о необходимости высокой явки избирателей, чтобы люди сделали свой выбор в пользу развития и укрепления мощи России.

В совещании участвовали руководители приемных губернатора в территориях региона
В совещании участвовали руководители приемных губернатора в территориях региона
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Алексей Текслер обсудил с руководителями приемных динамику развития области
Алексей Текслер обсудил с руководителями приемных динамику развития области
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В заключительной части встречи прошла церемония награждения
В заключительной части встречи прошла церемония награждения
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 февраля поблагодарил жителей региона за помощь участникам СВО и их семьям. Благодарность прозвучала на совещании, которое Текслер проводил с руководителями своих приемных в городах и районах области, сообщили в пресс-службе правительства. «Наш регион, как и в прежние годы, не покладая рук, работает на нужды армии и флота. Регулярно идет помощь бойцам. По линии правительства поддерживаем подразделения, где они служат. Наши жители, общественные организации помогают, каждый муниципалитет этим занимается, вузы. Благодарен вам за это, работу будем продолжать», — сказал Текслер. Губернатор подчеркнул, что приоритетной задачей остается всемерная помощь военнослужащим и их семьям. Расширяется пакет региональных льгот для семей участников СВО. В новом здании открыт центр поддержки и реабилитации участников спецоперации, где также расположился филиал госфонда «Защитники Отечества». Также одной из важных тем стали выборы президента России. Глава региона подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы они прошли в регионе на высоком уровне. Текслер добавил о необходимости высокой явки избирателей, чтобы люди сделали свой выбор в пользу развития и укрепления мощи России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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