28 февраля 2024

В Челябинске выросли цены на квартиры в новостройках

В Челябинске в 2024 году новые квартиры подорожали до 6 млн 740 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры в новостройках в Челябинске в среднем стоят 6 млн 740 тысяч рублей Фото:

В Челябинске в 2024 году продолжают дорожать квартиры в новостройках. За январь стоимость жилья на первичном рынке выросла до 120 тысяч 700 рублей за квадратный метр, стоимость новых квартир поднялась до 6 млн 740 тысяч рублей за объект, сообщается на портале о недвижимости.

«В Челябинске в январе 2024 года стоимость квартир поднялась до 120 тысяч рублей за квадратный метр. При этом в 2023 году цены на первичном рынке выросли на 40,8%. Стоимость новых квартир на данный момент составляет 6 млн 740 тысяч рублей», — сообщается на портале «Мир квартир».

Как объяснил ситуацию генеральный директор портала «Мир квартир», в январе 2024 года новостройки все еще показывают рост, но, в отличие от конца 2023 года, когда цены подогревались ажиотажным спросом, в некоторых городах сейчас уже началось снижение. Не исключено, что этот тренд продолжится в феврале—марте, так как выдача льготной ипотеки сильно упала и многие банки сократили круг аффилированных застройщиков.

Стоимость квадратного метра в строящихся домах подорожала в январе 2024 года в большинстве городов России. В среднем по стране цена квартиры выросла за месяц на 1,7%, до 6 млн 940 тысяч рублей.

Больше всего квадратный метр новостроек вырос в цене в Череповце (+7,7%), Уфе (+7,1%), Саранске (+6,5%), Набережных Челнах (+5,7%), Махачкале (+5%), Улан-Удэ (+4,9%), Симферополе (+4,4%), Оренбурге (+4%), Барнауле (+3,6%) и Перми (+3,6%). При этом подешевела недвижимость в Санкт-Петербурге (-1,4%), Чите (-0,8%), Севастополе (-0,6%), Кургане (-0,6%), Сургуте (-0,5%), Иркутске (-0,2%) и Мурманске (-0,1%).

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В Челябинске в 2024 году продолжают дорожать квартиры в новостройках. За январь стоимость жилья на первичном рынке выросла до 120 тысяч 700 рублей за квадратный метр, стоимость новых квартир поднялась до 6 млн 740 тысяч рублей за объект, сообщается на портале о недвижимости. «В Челябинске в январе 2024 года стоимость квартир поднялась до 120 тысяч рублей за квадратный метр. При этом в 2023 году цены на первичном рынке выросли на 40,8%. Стоимость новых квартир на данный момент составляет 6 млн 740 тысяч рублей», — сообщается на портале «Мир квартир». Как объяснил ситуацию генеральный директор портала «Мир квартир», в январе 2024 года новостройки все еще показывают рост, но, в отличие от конца 2023 года, когда цены подогревались ажиотажным спросом, в некоторых городах сейчас уже началось снижение. Не исключено, что этот тренд продолжится в феврале—марте, так как выдача льготной ипотеки сильно упала и многие банки сократили круг аффилированных застройщиков. Стоимость квадратного метра в строящихся домах подорожала в январе 2024 года в большинстве городов России. В среднем по стране цена квартиры выросла за месяц на 1,7%, до 6 млн 940 тысяч рублей. Больше всего квадратный метр новостроек вырос в цене в Череповце (+7,7%), Уфе (+7,1%), Саранске (+6,5%), Набережных Челнах (+5,7%), Махачкале (+5%), Улан-Удэ (+4,9%), Симферополе (+4,4%), Оренбурге (+4%), Барнауле (+3,6%) и Перми (+3,6%). При этом подешевела недвижимость в Санкт-Петербурге (-1,4%), Чите (-0,8%), Севастополе (-0,6%), Кургане (-0,6%), Сургуте (-0,5%), Иркутске (-0,2%) и Мурманске (-0,1%).
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© Служба новостей «URA.RU»
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