Кинотеатры ХМАО назвали дату премьеры «Дюны 2», которую покажут вопреки санкциям

В Ханты-Мансийском автономном округе фильм «Дюна: Часть вторая» начнут показывать с 7 марта. Кино отсутствует в официальном прокате из-за западных санкций. О первых сеансах URA.RU рассказали представители кинотеатров в Сургуте.
«На Дюну 2 уже открыты продажи на следующую неделю», — сообщили журналисту агентства в одном из сургутских кинотеатров. Ряд других кинозалов города также анонсировали показы. В кинотеатрах Нижневартовска и Ханты-Мансийска тем временем даты премьер пока неизвестны. Представители отдельных кинозалов уточнили, что не планируют показывать зарубежную новинку.
Ранее URA.RU рассказывало о самых кассовых фильмах в ХМАО за 2023 год. Тогда первую строчку заняла сказочная комедия Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». А второе и третье место получили картины «По щучьему велению» и «Вызов».
Ряд иностранных кинокомпаний отказались от проката своих фильмов в России в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ в России удалось организовать параллельный импорт.
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