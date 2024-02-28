28 февраля 2024

Кинотеатры ХМАО назвали дату премьеры «Дюны 2», которую покажут вопреки санкциям

Фильм «Дюна 2» кинотеатры ХМАО покажут в марте вопреки санкциям
© Служба новостей «URA.RU»
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Показы второй части Дюны стартуют в ХМАО с 7 марта
Показы второй части Дюны стартуют в ХМАО с 7 марта Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Ханты-Мансийском автономном округе фильм «Дюна: Часть вторая» начнут показывать с 7 марта. Кино отсутствует в официальном прокате из-за западных санкций. О первых сеансах URA.RU рассказали представители кинотеатров в Сургуте.

«На Дюну 2 уже открыты продажи на следующую неделю», — сообщили журналисту агентства в одном из сургутских кинотеатров. Ряд других кинозалов города также анонсировали показы. В кинотеатрах Нижневартовска и Ханты-Мансийска тем временем даты премьер пока неизвестны. Представители отдельных кинозалов уточнили, что не планируют показывать зарубежную новинку.

Ранее URA.RU рассказывало о самых кассовых фильмах в ХМАО за 2023 год. Тогда первую строчку заняла сказочная комедия Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». А второе и третье место получили картины «По щучьему велению» и «Вызов».

Ряд иностранных кинокомпаний отказались от проката своих фильмов в России в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ в России удалось организовать параллельный импорт.

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В Ханты-Мансийском автономном округе фильм «Дюна: Часть вторая» начнут показывать с 7 марта. Кино отсутствует в официальном прокате из-за западных санкций. О первых сеансах URA.RU рассказали представители кинотеатров в Сургуте. «На Дюну 2 уже открыты продажи на следующую неделю», — сообщили журналисту агентства в одном из сургутских кинотеатров. Ряд других кинозалов города также анонсировали показы. В кинотеатрах Нижневартовска и Ханты-Мансийска тем временем даты премьер пока неизвестны. Представители отдельных кинозалов уточнили, что не планируют показывать зарубежную новинку. Ранее URA.RU рассказывало о самых кассовых фильмах в ХМАО за 2023 год. Тогда первую строчку заняла сказочная комедия Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». А второе и третье место получили картины «По щучьему велению» и «Вызов». Ряд иностранных кинокомпаний отказались от проката своих фильмов в России в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ в России удалось организовать параллельный импорт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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