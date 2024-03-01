Пьяный водитель устроил ДТП в Нижнем Тагиле. Видео

01 марта 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Пьяному водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или лишение прав на два года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пьяный водитель Nissan 29 февраля устроил ДТП напротив дома 30б проспекта Ленинградский. Алкотестер показал, что у мужчины было 0,919 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомобиля Nissan Qashqai допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2105… У водителя Nissan имелись явные признаки опьянения, резкий запах алкоголя изо рта, невнятность речи. Проведенная инспекторами ДПС процедура освидетельствования на состояние опьянения показала наличие у мужчины 0,919 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — говорится в telegram-канале ведомства. В результате ДТП люди не пострадали. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ «Управление ТС в состоянии опьянения». По данной статье предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей или лишение права управления автомобилем на срок до двух лет. Окончательную меру наказания изберет суд.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пьяный водитель Nissan 29 февраля устроил ДТП напротив дома 30б проспекта Ленинградский. Алкотестер показал, что у мужчины было 0,919 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомобиля Nissan Qashqai допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2105… У водителя Nissan имелись явные признаки опьянения, резкий запах алкоголя изо рта, невнятность речи. Проведенная инспекторами ДПС процедура освидетельствования на состояние опьянения показала наличие у мужчины 0,919 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — говорится в telegram-канале ведомства. В результате ДТП люди не пострадали. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ «Управление ТС в состоянии опьянения». По данной статье предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей или лишение права управления автомобилем на срок до двух лет. Окончательную меру наказания изберет суд.