Пьяный водитель устроил ДТП в Нижнем Тагиле. Видео

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Пьяному водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или лишение прав на два года Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пьяный водитель Nissan 29 февраля устроил ДТП напротив дома 30б проспекта Ленинградский. Алкотестер показал, что у мужчины было 0,919 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель автомобиля Nissan Qashqai допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2105… У водителя Nissan имелись явные признаки опьянения, резкий запах алкоголя изо рта, невнятность речи. Проведенная инспекторами ДПС процедура освидетельствования на состояние опьянения показала наличие у мужчины 0,919 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — говорится в telegram-канале ведомства.

В результате ДТП люди не пострадали. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ «Управление ТС в состоянии опьянения». По данной статье предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей или лишение права управления автомобилем на срок до двух лет. Окончательную меру наказания изберет суд.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пьяный водитель Nissan 29 февраля устроил ДТП напротив дома 30б проспекта Ленинградский. Алкотестер показал, что у мужчины было 0,919 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомобиля Nissan Qashqai допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2105… У водителя Nissan имелись явные признаки опьянения, резкий запах алкоголя изо рта, невнятность речи. Проведенная инспекторами ДПС процедура освидетельствования на состояние опьянения показала наличие у мужчины 0,919 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — говорится в telegram-канале ведомства. В результате ДТП люди не пострадали. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ «Управление ТС в состоянии опьянения». По данной статье предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей или лишение права управления автомобилем на срок до двух лет. Окончательную меру наказания изберет суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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