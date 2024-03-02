Минюст включил ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных

02 марта 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Из-за судебного решения ЛГБТ вошло в перечень запрещенных и ликвидированных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство юстиции РФ добавило в список запрещенных и ликвидированных организаций международное движение ЛГБТ (запрещенная в России экстремистская организация) и его подразделения в соответствии с судебным решением. Об этом говорится в соответствующем ведомственном перечне. «Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения», — говорится в перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности. Он опубликован на сайте Минюста. Судебное заседание о признании ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ состоялось 30 ноября 2023 года. В деятельности ЛГБТ-движения в России была выявлена экстремистская направленность. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ

Министерство юстиции РФ добавило в список запрещенных и ликвидированных организаций международное движение ЛГБТ (запрещенная в России экстремистская организация) и его подразделения в соответствии с судебным решением. Об этом говорится в соответствующем ведомственном перечне. «Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения», — говорится в перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности. Он опубликован на сайте Минюста. Судебное заседание о признании ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ состоялось 30 ноября 2023 года. В деятельности ЛГБТ-движения в России была выявлена экстремистская направленность. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ