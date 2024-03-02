Минюст включил ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подпись, руки, шариковая ручка, подпись документа
Из-за судебного решения ЛГБТ вошло в перечень запрещенных и ликвидированных Фото:

Министерство юстиции РФ добавило в список запрещенных и ликвидированных организаций международное движение ЛГБТ (запрещенная в России экстремистская организация) и его подразделения в соответствии с судебным решением. Об этом говорится в соответствующем ведомственном перечне.

«Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения», — говорится в перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности. Он опубликован на сайте Минюста.

Судебное заседание о признании ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ состоялось 30 ноября 2023 года. В деятельности ЛГБТ-движения в России была выявлена экстремистская направленность.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство юстиции РФ добавило в список запрещенных и ликвидированных организаций международное движение ЛГБТ (запрещенная в России экстремистская организация) и его подразделения в соответствии с судебным решением. Об этом говорится в соответствующем ведомственном перечне. «Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения», — говорится в перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности. Он опубликован на сайте Минюста. Судебное заседание о признании ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ состоялось 30 ноября 2023 года. В деятельности ЛГБТ-движения в России была выявлена экстремистская направленность. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...