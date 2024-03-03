Пермские приставы в поликлинике забрали у отца ребенка

04 марта 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Приставы не стали откладывать исполнение решения суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми приставы забрали пятилетнего мальчика у отца и предали его матери. Решение суда они исполнили в стенах поликлиники, куда мужчина пришел с сыном на прием к врачу. Как пояснили в ГУФССП России по Пермскому краю, приставы боялись, что мужчины может скрыться. Отец после решения суда пояснил, что не может отдать ребенка матери, так как тот болен. При этом указал дату приема у врача, но время назвал ошибочное — на два часа раньше. «После визита к врачу отец мог скрыться вместе с ребенком, поэтому исполнительные действия решено было проводить непосредственно в медицинском учреждении сразу же после приема», — говорится на сайте службу судебных приставов. Ранее URA.RU рассказывало, что приставы забрали у пермячки пятерых детей из-за антисанитарных условий, в которых проживала семья. Также в Прикамье приставы разыскивают братьев-близнецов, которых скрывает их мать, лишенная родительских прав.

В Перми приставы забрали пятилетнего мальчика у отца и предали его матери. Решение суда они исполнили в стенах поликлиники, куда мужчина пришел с сыном на прием к врачу. Как пояснили в ГУФССП России по Пермскому краю, приставы боялись, что мужчины может скрыться. Отец после решения суда пояснил, что не может отдать ребенка матери, так как тот болен. При этом указал дату приема у врача, но время назвал ошибочное — на два часа раньше. «После визита к врачу отец мог скрыться вместе с ребенком, поэтому исполнительные действия решено было проводить непосредственно в медицинском учреждении сразу же после приема», — говорится на сайте службу судебных приставов. Ранее URA.RU рассказывало, что приставы забрали у пермячки пятерых детей из-за антисанитарных условий, в которых проживала семья. Также в Прикамье приставы разыскивают братьев-близнецов, которых скрывает их мать, лишенная родительских прав.