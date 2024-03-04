Челябинский экс-губернатор Дубровский требует деньги с сына-банкрота

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский требует признать его одним из кредиторов обанкротившегося сына. Соответствующая информация появилась 5 марта в базе судебных дел.
«Заявление о включении в реестр кредиторов подано Дубровским Борисом Александровичем 4 марта 2024 года. Решение по нему пока не принято», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. Сумма требований пока также не раскрыта.
Александр Дубровский стал банкротом в конце 2022 года, самостоятельно подав заявление о признании себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск) — главного актива семьи экс-губернатора.
Сам Борис Дубровский обанкротился 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника», сейчас он находится за пределами РФ. Представители Дубровских обстоятельства, связанные с банкротством компании и собственным, не комментируют.
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