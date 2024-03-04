04 марта 2024

Челябинский экс-губернатор Дубровский требует деньги с сына-банкрота

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Бориса Дубровского в Чебаркульский район. Челябинская область, дубровский борис
Банкрот Борис Дубровский решил стать кредитором обанкротившегося сына Александра Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский требует признать его одним из кредиторов обанкротившегося сына. Соответствующая информация появилась 5 марта в базе судебных дел.

«Заявление о включении в реестр кредиторов подано Дубровским Борисом Александровичем 4 марта 2024 года. Решение по нему пока не принято», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. Сумма требований пока также не раскрыта.

Александр Дубровский стал банкротом в конце 2022 года, самостоятельно подав заявление о признании себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск) — главного актива семьи экс-губернатора.

Сам Борис Дубровский обанкротился 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника», сейчас он находится за пределами РФ. Представители Дубровских обстоятельства, связанные с банкротством компании и собственным, не комментируют.

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Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский требует признать его одним из кредиторов обанкротившегося сына. Соответствующая информация появилась 5 марта в базе судебных дел. «Заявление о включении в реестр кредиторов подано Дубровским Борисом Александровичем 4 марта 2024 года. Решение по нему пока не принято», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. Сумма требований пока также не раскрыта. Александр Дубровский стал банкротом в конце 2022 года, самостоятельно подав заявление о признании себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск) — главного актива семьи экс-губернатора. Сам Борис Дубровский обанкротился 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника», сейчас он находится за пределами РФ. Представители Дубровских обстоятельства, связанные с банкротством компании и собственным, не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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