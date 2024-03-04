Политика Власть Челябинский экс-губернатор Дубровский требует деньги с сына-банкрота 05 марта 2024 в 11:16 Размер текста - 17 + Банкрот Борис Дубровский решил стать кредитором обанкротившегося сына Александра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский требует признать его одним из кредиторов обанкротившегося сына. Соответствующая информация появилась 5 марта в базе судебных дел. «Заявление о включении в реестр кредиторов подано Дубровским Борисом Александровичем 4 марта 2024 года. Решение по нему пока не принято», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. Сумма требований пока также не раскрыта. Александр Дубровский стал банкротом в конце 2022 года, самостоятельно подав заявление о признании себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск) — главного актива семьи экс-губернатора. Сам Борис Дубровский обанкротился 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника», сейчас он находится за пределами РФ. Представители Дубровских обстоятельства, связанные с банкротством компании и собственным, не комментируют. Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский требует признать его одним из кредиторов обанкротившегося сына. Соответствующая информация появилась 5 марта в базе судебных дел. «Заявление о включении в реестр кредиторов подано Дубровским Борисом Александровичем 4 марта 2024 года. Решение по нему пока не принято», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. Сумма требований пока также не раскрыта. Александр Дубровский стал банкротом в конце 2022 года, самостоятельно подав заявление о признании себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск) — главного актива семьи экс-губернатора. Сам Борис Дубровский обанкротился 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника», сейчас он находится за пределами РФ. Представители Дубровских обстоятельства, связанные с банкротством компании и собственным, не комментируют. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям