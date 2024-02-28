В ХМАО мужчина получил срок за избиение знакомого до смерти

Мужчина получил семь лет колонии строгого режима Фото: Илья Московец © URA.RU

Суд в Белоярском вынес приговор 32-летнему мужчине который избил знакомого до смерти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел осенью 2023 года. Подсудимый вместе со знакомым распивали алкоголь и между ними возникла ссора. Осужденный нанес пострадавшему несколько ударов по голове, от которых он скончался на месте происшествия. Югорчанин признал вину, его осудили по статье 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО устроил поножовщину на почве ревности. Он убил бывшую жену, ее сожителя и ранил соседа, который пытался предотвратить кровопролитие.