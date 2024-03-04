Шеф-повара из Москвы Тимофей Сулима и Леонид Конобрицкий устроили кулинарный поединок на площади перед администрацией Сургута. Город стал площадкой для съемок нового выпуска программы «Повара на колесах». Об этом сообщила мэрия Сургута в соцсети «Вконтакте».
«Известные шефы из Москвы устроили гастрономическое путешествие по России. В нашем городе они познакомились с местной историей и кухней. После этого организовали кулинарную битву», — говорится в сообщении.
Сургутянам также устроили дегустацию блюд от звездных шефов на площади Советов. Горожане попробовали десерт из белых грибов и уху с муксуном. Выпуск планируют показать в эфире Первого канала 7 апреля.
Недавно в Сургут также приезжал итальянский повар Федерико Арнальди, ведущий телепередачи «Поедем, поедим!». Он попробовал местные деликатесы и составил рейтинг самых вкусных югорских блюд.
Шеф-повара из Москвы Тимофей Сулима и Леонид Конобрицкий устроили кулинарный поединок на городской площади в Сургуте
Шеф-повара из Москвы Тимофей Сулима и Леонид Конобрицкий устроили кулинарный поединок на площади перед администрацией Сургута. Город стал площадкой для съемок нового выпуска программы «Повара на колесах». Об этом сообщила мэрия Сургута в соцсети «Вконтакте».
«Известные шефы из Москвы устроили гастрономическое путешествие по России. В нашем городе они познакомились с местной историей и кухней. После этого организовали кулинарную битву», — говорится в сообщении.
Сургутянам также устроили дегустацию блюд от звездных шефов на площади Советов. Горожане попробовали десерт из белых грибов и уху с муксуном. Выпуск планируют показать в эфире Первого канала 7 апреля. Недавно в Сургут также приезжал итальянский повар Федерико Арнальди, ведущий телепередачи «Поедем, поедим!». Он попробовал местные деликатесы и составил рейтинг самых вкусных югорских блюд.