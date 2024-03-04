04 марта 2024

Челябинская прокуратура проверит причины давки при эвакуации гимназии

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области. Челябинск, прокуратура челябинской области
Прокуратура выяснит, почему во время эвакуации началась давка Фото:

Прокуратура Ленинского района Челябинска выехала в лицей №100 для проверки возможных нарушений при эвакуации детей, которая привела к панике и давке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой Ленинского района Челябинска организована проверка с выездом на место о возможных нарушениях при организации учебного процесса в образовательном учреждении. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательной организации», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Учащиеся рассказали, что при проведении учебной эвакуации была открыта всего одна из дверей, ведущих на улицу. Это привело к панике и давке, родители сообщили о травмах и повреждениях вещей. По их словам, некоторые дети оказались настолько напуганы, что отказались посещать школу.

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Прокуратура Ленинского района Челябинска выехала в лицей №100 для проверки возможных нарушений при эвакуации детей, которая привела к панике и давке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой Ленинского района Челябинска организована проверка с выездом на место о возможных нарушениях при организации учебного процесса в образовательном учреждении. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательной организации», — уточнили в пресс-службе ведомства. Учащиеся рассказали, что при проведении учебной эвакуации была открыта всего одна из дверей, ведущих на улицу. Это привело к панике и давке, родители сообщили о травмах и повреждениях вещей. По их словам, некоторые дети оказались настолько напуганы, что отказались посещать школу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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