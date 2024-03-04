Челябинская прокуратура проверит причины давки при эвакуации гимназии

Прокуратура Ленинского района Челябинска выехала в лицей №100 для проверки возможных нарушений при эвакуации детей, которая привела к панике и давке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратурой Ленинского района Челябинска организована проверка с выездом на место о возможных нарушениях при организации учебного процесса в образовательном учреждении. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательной организации», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Учащиеся рассказали, что при проведении учебной эвакуации была открыта всего одна из дверей, ведущих на улицу. Это привело к панике и давке, родители сообщили о травмах и повреждениях вещей. По их словам, некоторые дети оказались настолько напуганы, что отказались посещать школу.
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