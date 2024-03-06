Ребенок ушел из дома 6 марта
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пропал 13-летний мальчик. Об этом сообщили на официальной странице поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас Магнитогорск».
«Бикбов Богдан, 13 лет. 6 марта ушел из дома №144 по улице Вокзальная и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — уточнили активисты спасотряда.
Рост мальчика 125 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза карие. Был одет в синюю куртку с черной шапкой, синие джинсы и черные кроссовки.
Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске пропала 13-летняя девочка. Она найдена, жива.
Мальчик потерялся 6 марта
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