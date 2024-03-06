Общество В Магнитогорске пропал ребенок. Скрин 07 марта 2024 в 10:22 Размер текста - 17 + Ребенок ушел из дома 6 марта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пропал 13-летний мальчик. Об этом сообщили на официальной странице поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас Магнитогорск». «Бикбов Богдан, 13 лет. 6 марта ушел из дома №144 по улице Вокзальная и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — уточнили активисты спасотряда. Рост мальчика 125 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза карие. Был одет в синюю куртку с черной шапкой, синие джинсы и черные кроссовки. Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске пропала 13-летняя девочка. Она найдена, жива. Мальчик потерялся 6 марта Официальная страница ПСО «Альфа-Спас» Магнитогорск, https://vk.com/alfapoisk74mgn В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пропал 13-летний мальчик. Об этом сообщили на официальной странице поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас Магнитогорск». «Бикбов Богдан, 13 лет. 6 марта ушел из дома №144 по улице Вокзальная и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — уточнили активисты спасотряда. Рост мальчика 125 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза карие. Был одет в синюю куртку с черной шапкой, синие джинсы и черные кроссовки. Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске пропала 13-летняя девочка. Она найдена, жива. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям