06 марта 2024

В Магнитогорске пропал ребенок. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Пермь, ребенок, школьник, дети, рюкзак, группа школьников
Ребенок ушел из дома 6 марта Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пропал 13-летний мальчик. Об этом сообщили на официальной странице поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас Магнитогорск».

«Бикбов Богдан, 13 лет. 6 марта ушел из дома №144 по улице Вокзальная и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — уточнили активисты спасотряда.

Рост мальчика 125 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза карие. Был одет в синюю куртку с черной шапкой, синие джинсы и черные кроссовки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске пропала 13-летняя девочка. Она найдена, жива.

Мальчик потерялся 6 марта
Мальчик потерялся 6 марта

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пропал 13-летний мальчик. Об этом сообщили на официальной странице поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас Магнитогорск». «Бикбов Богдан, 13 лет. 6 марта ушел из дома №144 по улице Вокзальная и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — уточнили активисты спасотряда. Рост мальчика 125 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза карие. Был одет в синюю куртку с черной шапкой, синие джинсы и черные кроссовки. Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске пропала 13-летняя девочка. Она найдена, жива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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