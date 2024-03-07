Врач рассказала, какой алкоголь полезен для здоровья

Кардиолог Соколов: красное вино защищает сосуды и сердце от повреждений

07 марта 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к ожирению, заявил кардиолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Красное вино оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, защищая сердце и сосуды от повреждений. Также при употреблении вина снижается риск образования тромбов. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов. «Качественное красное вино содержит антиоксиданты, например, ресвератрол, способный в некоторой степени защитить сердце и сосуды от повреждений и улучшить кровообращение», — передает «Лента.ру» слова Соколова. Он добавил, что умеренное употребление этого алкоголя также может снизить риск образования тромбов и повысить уровень хорошего холестерина. Кардиолог отметил, что злоупотребление алкоголя может привести к набору лишнего веса, повышению артериального давления, увеличению риска развития заболеваний поджелудочной железы и других органов. Врач Соколов также заявил, что в неделю мужчина может употребить не более 560 миллилитров крепких напитков или трех с половиной литров пива. В свою очередь, женщинам можно выпить 400 миллилитров крепких напитков или до двух литров пива. Ранее специалисты выяснили, что психоэмоциональный стресс провоцирует желание выпить алкогольные напитки. Однако следует отказаться от его употребления, чтобы стабилизировать психологическое состояние и восстановить организм, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Красное вино оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, защищая сердце и сосуды от повреждений. Также при употреблении вина снижается риск образования тромбов. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов. «Качественное красное вино содержит антиоксиданты, например, ресвератрол, способный в некоторой степени защитить сердце и сосуды от повреждений и улучшить кровообращение», — передает «Лента.ру» слова Соколова. Он добавил, что умеренное употребление этого алкоголя также может снизить риск образования тромбов и повысить уровень хорошего холестерина. Кардиолог отметил, что злоупотребление алкоголя может привести к набору лишнего веса, повышению артериального давления, увеличению риска развития заболеваний поджелудочной железы и других органов. Врач Соколов также заявил, что в неделю мужчина может употребить не более 560 миллилитров крепких напитков или трех с половиной литров пива. В свою очередь, женщинам можно выпить 400 миллилитров крепких напитков или до двух литров пива. Ранее специалисты выяснили, что психоэмоциональный стресс провоцирует желание выпить алкогольные напитки. Однако следует отказаться от его употребления, чтобы стабилизировать психологическое состояние и восстановить организм, передают «Дни.ру».