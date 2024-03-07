Челябинского перевозчика уличили в срыве расписания и отклонении от маршрута

07 марта 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Маршрутки не соблюдали график движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Миндортранс Челябинской области нашел нарушения в работе перевозчика по маршруту № 86 «Мехколонна — Профессора Благих» в областном центре. Как сообщили 7 марта в пресс-службе миндортранса, маршрутки ходили в пять раз реже, чем положено. «Проверка проводилась 6 марта с 10:00 до 11:00 часов на участке улицы Бейвеля между остановочными пунктами „ЖК Александровский“ и „Бейвеля“. За час по маршруту проследовали лишь два транспортных средства, хотя по расписанию должно быть не менее 10. При этом оба автобуса развернулись не доезжая до остановочного пункта „Бейвеля“, тем самым сократив путь следования по маршруту», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как добавили в пресс-службе министерства, перевозчик работает по нерегулируемому тарифу. Поводом для внеочередной проверки стали многочисленные обращения граждан на работу маршрута. По итогам проверки составлен акт. Перевозчику ООО «Автолига» (директор Александр Комельков) рекомендовано принять меры и обеспечить соблюдение расписания движения и пути следования. В министерстве подчеркнули, что проверки работы перевозчиков проводятся на регулярной основе.

Миндортранс Челябинской области нашел нарушения в работе перевозчика по маршруту № 86 «Мехколонна — Профессора Благих» в областном центре. Как сообщили 7 марта в пресс-службе миндортранса, маршрутки ходили в пять раз реже, чем положено. «Проверка проводилась 6 марта с 10:00 до 11:00 часов на участке улицы Бейвеля между остановочными пунктами „ЖК Александровский“ и „Бейвеля“. За час по маршруту проследовали лишь два транспортных средства, хотя по расписанию должно быть не менее 10. При этом оба автобуса развернулись не доезжая до остановочного пункта „Бейвеля“, тем самым сократив путь следования по маршруту», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как добавили в пресс-службе министерства, перевозчик работает по нерегулируемому тарифу. Поводом для внеочередной проверки стали многочисленные обращения граждан на работу маршрута. По итогам проверки составлен акт. Перевозчику ООО «Автолига» (директор Александр Комельков) рекомендовано принять меры и обеспечить соблюдение расписания движения и пути следования. В министерстве подчеркнули, что проверки работы перевозчиков проводятся на регулярной основе.