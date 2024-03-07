На ВФМ было продано до 10 тысяч футболок с Путиным и его цитатами

07 марта 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Футболки с Владимиром Путиным пользовались максимальным спросом, заявил Сергей Кириенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) было продано около десяти тысяч футболок и свитшотов с изображениями и цитатами президента России Владимира Путина. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Продано почти 10 тысяч, к нам постоянно обращались с вопросами, где достать еще», — передает слова Кириенко РИА Новости. Он добавил, что участники фестиваля проявляли особый интерес к продукции с изображением и цитатами президента, их популярность оказалась высокой, привлекая постоянный спрос. Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе с участием 250 молодых людей из разных стран с 1 по 7 марта провела организация Росмолодежь по указу Владимира Путина. Кириенко отмечал, что участники мероприятия общались с президентом на равных без упрощений или нравоучительного тона.

На Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) было продано около десяти тысяч футболок и свитшотов с изображениями и цитатами президента России Владимира Путина. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Продано почти 10 тысяч, к нам постоянно обращались с вопросами, где достать еще», — передает слова Кириенко РИА Новости. Он добавил, что участники фестиваля проявляли особый интерес к продукции с изображением и цитатами президента, их популярность оказалась высокой, привлекая постоянный спрос. Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе с участием 250 молодых людей из разных стран с 1 по 7 марта провела организация Росмолодежь по указу Владимира Путина. Кириенко отмечал, что участники мероприятия общались с президентом на равных без упрощений или нравоучительного тона.