На ВФМ было продано до 10 тысяч футболок с Путиным и его цитатами

На Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) было продано около десяти тысяч футболок и свитшотов с изображениями и цитатами президента России Владимира Путина. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
«Продано почти 10 тысяч, к нам постоянно обращались с вопросами, где достать еще», — передает слова Кириенко РИА Новости. Он добавил, что участники фестиваля проявляли особый интерес к продукции с изображением и цитатами президента, их популярность оказалась высокой, привлекая постоянный спрос.
Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе с участием 250 молодых людей из разных стран с 1 по 7 марта провела организация Росмолодежь по указу Владимира Путина. Кириенко отмечал, что участники мероприятия общались с президентом на равных без упрощений или нравоучительного тона.
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