На ВФМ было продано до 10 тысяч футболок с Путиным и его цитатами

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Футболки с Владимиром Путиным пользовались максимальным спросом, заявил Сергей Кириенко Фото:

На Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) было продано около десяти тысяч футболок и свитшотов с изображениями и цитатами президента России Владимира Путина. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Продано почти 10 тысяч, к нам постоянно обращались с вопросами, где достать еще», — передает слова Кириенко РИА Новости. Он добавил, что участники фестиваля проявляли особый интерес к продукции с изображением и цитатами президента, их популярность оказалась высокой, привлекая постоянный спрос.

Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе с участием 250 молодых людей из разных стран с 1 по 7 марта провела организация Росмолодежь по указу Владимира Путина. Кириенко отмечал, что участники мероприятия общались с президентом на равных без упрощений или нравоучительного тона.

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На Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) было продано около десяти тысяч футболок и свитшотов с изображениями и цитатами президента России Владимира Путина. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Продано почти 10 тысяч, к нам постоянно обращались с вопросами, где достать еще», — передает слова Кириенко РИА Новости. Он добавил, что участники фестиваля проявляли особый интерес к продукции с изображением и цитатами президента, их популярность оказалась высокой, привлекая постоянный спрос. Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе с участием 250 молодых людей из разных стран с 1 по 7 марта провела организация Росмолодежь по указу Владимира Путина. Кириенко отмечал, что участники мероприятия общались с президентом на равных без упрощений или нравоучительного тона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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