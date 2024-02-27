Американский боксер Севейдж захотел стать гражданином РФ

28 февраля 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

Американец после боя с Дмитрием Кудряшовым готов пойти за российским паспортом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Американский боксер Деандре Севейдж, воодушевленный посещением России, готов стать ее гражданином. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Белгородской области Никита Румянцев. «Он [Севейдж] высказал устное желание стать гражданином России», — приводит слова Никиты Румянцева ТАСС. Он отметил, что Севейджу будет оказана вся необходимую помощь в оформлении документов. Американский боксер приехал в Россию на бой против Дмитрия Кудряшова. Поединок состоится 2 марта в городе Губкин Белгородской области. В начале января этого года американский боксер Кевин Джонсон получил российский паспорт. В момент получения спортсмен был одет в футболку, на который был изображен президент России Владимир Путин.

Американский боксер Деандре Севейдж, воодушевленный посещением России, готов стать ее гражданином. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Белгородской области Никита Румянцев. «Он [Севейдж] высказал устное желание стать гражданином России», — приводит слова Никиты Румянцева ТАСС. Он отметил, что Севейджу будет оказана вся необходимую помощь в оформлении документов. Американский боксер приехал в Россию на бой против Дмитрия Кудряшова. Поединок состоится 2 марта в городе Губкин Белгородской области. В начале января этого года американский боксер Кевин Джонсон получил российский паспорт. В момент получения спортсмен был одет в футболку, на который был изображен президент России Владимир Путин.