27 февраля 2024

Американский боксер Севейдж захотел стать гражданином РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , документ, оружие, гражданство, удостоверение личности, паспорт россии, гражданин рф
Американец после боя с Дмитрием Кудряшовым готов пойти за российским паспортом Фото:

Американский боксер Деандре Севейдж, воодушевленный посещением России, готов стать ее гражданином. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Белгородской области Никита Румянцев.

«Он [Севейдж] высказал устное желание стать гражданином России», — приводит слова Никиты Румянцева ТАСС. Он отметил, что Севейджу будет оказана вся необходимую помощь в оформлении документов.

Американский боксер приехал в Россию на бой против Дмитрия Кудряшова. Поединок состоится 2 марта в городе Губкин Белгородской области.

В начале января этого года американский боксер Кевин Джонсон получил российский паспорт. В момент получения спортсмен был одет в футболку, на который был изображен президент России Владимир Путин.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский боксер Деандре Севейдж, воодушевленный посещением России, готов стать ее гражданином. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Белгородской области Никита Румянцев. «Он [Севейдж] высказал устное желание стать гражданином России», — приводит слова Никиты Румянцева ТАСС. Он отметил, что Севейджу будет оказана вся необходимую помощь в оформлении документов. Американский боксер приехал в Россию на бой против Дмитрия Кудряшова. Поединок состоится 2 марта в городе Губкин Белгородской области. В начале января этого года американский боксер Кевин Джонсон получил российский паспорт. В момент получения спортсмен был одет в футболку, на который был изображен президент России Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...