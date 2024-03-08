Волонтеры хотят привлечь внимание к необходимости оказывать помощь бойцам на фронте (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге волонтеры выложили надпись «Все для фронта! Все для победы!» из 1850 эвакуационных носилок-волокуш, которые позже отправили во второй армейский корпус в Луганской Народной Республике. Об этом URA.RU рассказали организаторы акции — объединенная группа «Уральские самоцветы и три Ивана».

«Мы подговорили отправку для второго армейского корпуса в ЛНР 1600 волокуш, несколько десятков маскировочных сетей, порядка 500 эвакуационных строп… Мы хотим привлечь внимание к необходимости оказывать помощь парням на фронте. Побудить кого-то действовать. Привлечь единомышленников и тех, кто хочет помочь, но не знает, как», — рассказали волонтеры.

Группа «Уральские самоцветы и три Ивана» работает уже два года, сообщили организаторы акции. Около тысячи волокуш и эвакуационных строп производится в месяц. Сетей плетется около 150.

«У нас огромный коллектив единомышленников… Но помощь нам нужна безусловно… Не хватает людей. Если вы хотите с чего-то начать — приходите, мы вам все покажем и всему научим», — рассказал один из волонтеров.

В июле 2022 года Юлия Глушкина — представитель волонтерской организации «Уральские самоцветы» и швея по образованию начала создавать «волокуши» — носилки для эвакуации раненых и маскировочные сети и накидки вместе с другими неравнодушными. Помощь женщинам оказывает группа бизнесменов «Три Ивана», ежемесячно вкладывающих часть заработка в благотворительность. Филиалы организации распространились в Верхней Пышме, Большом Истоке, Верхнем Тагиле и в Качканаре.