В Екатеринбурге волонтеры выложили послание для бойцов на СВО из 1850 носилок. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Производство маскировочных сетей и накидок. Екатеринбург, маскировочная сеть, волонтеры уральские самоцветы, помощь фронту
Волонтеры хотят привлечь внимание к необходимости оказывать помощь бойцам на фронте (архивное фото) Фото:
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В Екатеринбурге волонтеры выложили надпись «Все для фронта! Все для победы!» из 1850 эвакуационных носилок-волокуш, которые позже отправили во второй армейский корпус в Луганской Народной Республике. Об этом URA.RU рассказали организаторы акции — объединенная группа «Уральские самоцветы и три Ивана».

«Мы подговорили отправку для второго армейского корпуса в ЛНР 1600 волокуш, несколько десятков маскировочных сетей, порядка 500 эвакуационных строп… Мы хотим привлечь внимание к необходимости оказывать помощь парням на фронте. Побудить кого-то действовать. Привлечь единомышленников и тех, кто хочет помочь, но не знает, как», — рассказали волонтеры.

Группа «Уральские самоцветы и три Ивана» работает уже два года, сообщили организаторы акции. Около тысячи волокуш и эвакуационных строп производится в месяц. Сетей плетется около 150.

«У нас огромный коллектив единомышленников… Но помощь нам нужна безусловно… Не хватает людей. Если вы хотите с чего-то начать — приходите, мы вам все покажем и всему научим», — рассказал один из волонтеров.

В июле 2022 года Юлия Глушкина — представитель волонтерской организации «Уральские самоцветы» и швея по образованию начала создавать «волокуши» — носилки для эвакуации раненых и маскировочные сети и накидки вместе с другими неравнодушными. Помощь женщинам оказывает группа бизнесменов «Три Ивана», ежемесячно вкладывающих часть заработка в благотворительность. Филиалы организации распространились в Верхней Пышме, Большом Истоке, Верхнем Тагиле и в Качканаре.

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В Екатеринбурге волонтеры выложили надпись «Все для фронта! Все для победы!» из 1850 эвакуационных носилок-волокуш, которые позже отправили во второй армейский корпус в Луганской Народной Республике. Об этом URA.RU рассказали организаторы акции — объединенная группа «Уральские самоцветы и три Ивана». «Мы подговорили отправку для второго армейского корпуса в ЛНР 1600 волокуш, несколько десятков маскировочных сетей, порядка 500 эвакуационных строп… Мы хотим привлечь внимание к необходимости оказывать помощь парням на фронте. Побудить кого-то действовать. Привлечь единомышленников и тех, кто хочет помочь, но не знает, как», — рассказали волонтеры. Группа «Уральские самоцветы и три Ивана» работает уже два года, сообщили организаторы акции. Около тысячи волокуш и эвакуационных строп производится в месяц. Сетей плетется около 150. «У нас огромный коллектив единомышленников… Но помощь нам нужна безусловно… Не хватает людей. Если вы хотите с чего-то начать — приходите, мы вам все покажем и всему научим», — рассказал один из волонтеров. В июле 2022 года Юлия Глушкина — представитель волонтерской организации «Уральские самоцветы» и швея по образованию начала создавать «волокуши» — носилки для эвакуации раненых и маскировочные сети и накидки вместе с другими неравнодушными. Помощь женщинам оказывает группа бизнесменов «Три Ивана», ежемесячно вкладывающих часть заработка в благотворительность. Филиалы организации распространились в Верхней Пышме, Большом Истоке, Верхнем Тагиле и в Качканаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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