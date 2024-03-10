10 марта 2024

Мэрия Челябинска снова выставила на торги недострой, изъятый у бизнесмена. Фото

Мэрия Челябинска продает с торгов недострой на Валдайской за 34,9 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Заявки на участие в аукционе принимаются с 7 марта по 12 апреля 2024 года Фото:

Мэрия Челябинска в четвертый раз выставила на торги недостроенный склад площадью почти 5 тысяч квадратных метров на улице Валдайской, изъятый у предпринимателя Рудольфа Бископа. Стартовая цена лота составляет 34,9 млн рублей, аукцион по продаже объекта запланирован на 16 апреля, сообщается на сайте мэрии.

«Изъять объект незавершенного строительства, принадлежащий на праве собственности индивидуальному предпринимателю Бископу Рудольфу, путем его продажи с публичных торгов. Объект незавершенного строительства расположен в пределах земельного участка площадью 6 тысяч 471 квадратных метров по адресу: ул. Валдайская, дом 13а. Начальная цена предмета аукциона составляет 34,9 млн рублей», — сообщается на сайте.

Площадь недостроя составляет 4 тысячи 686 квадратных метров. Согласно виду разрешенного использования, участок предназначен для завершения строительства склада. По документам новый владелец должен будет за три года завершить возведение объекта. Заявки на участие в торгах принимаются с 7 марта по 12 апреля 2024 года.

Недостроенный склад на Валдайской в Челябинске уже пытались продать в 2023 году. Тогда недострой, изъятый у бизнесмена, предлагалось купить за 46,6 млн рублей, но покупателей не нашлось.

После этого недостроенный склад был выставлен снова на продажу, но уже дешевле на 12 млн — за 34,9 млн рублей, объект тогда никто не купил. Далее мэрия вновь выставила недострой на продажу, торги были намечены на 28 февраля 2024 года, но и они сорвались, поскольку на аукцион не была подана ни одна заявка. На этот раз недостроенный склад опять пытаются продать, но стартовую стоимость объекта не снижают.

Площадь недостроя составляет 4 тысячи 686 квадратных метров
Площадь недостроя составляет 4 тысячи 686 квадратных метров
Фото:
Согласно виду разрешенного использования, участок предназначен для завершения строительства склада
Согласно виду разрешенного использования, участок предназначен для завершения строительства склада
Фото:
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Мэрия Челябинска в четвертый раз выставила на торги недостроенный склад площадью почти 5 тысяч квадратных метров на улице Валдайской, изъятый у предпринимателя Рудольфа Бископа. Стартовая цена лота составляет 34,9 млн рублей, аукцион по продаже объекта запланирован на 16 апреля, сообщается на сайте мэрии. «Изъять объект незавершенного строительства, принадлежащий на праве собственности индивидуальному предпринимателю Бископу Рудольфу, путем его продажи с публичных торгов. Объект незавершенного строительства расположен в пределах земельного участка площадью 6 тысяч 471 квадратных метров по адресу: ул. Валдайская, дом 13а. Начальная цена предмета аукциона составляет 34,9 млн рублей», — сообщается на сайте. Площадь недостроя составляет 4 тысячи 686 квадратных метров. Согласно виду разрешенного использования, участок предназначен для завершения строительства склада. По документам новый владелец должен будет за три года завершить возведение объекта. Заявки на участие в торгах принимаются с 7 марта по 12 апреля 2024 года. Недостроенный склад на Валдайской в Челябинске уже пытались продать в 2023 году. Тогда недострой, изъятый у бизнесмена, предлагалось купить за 46,6 млн рублей, но покупателей не нашлось. После этого недостроенный склад был выставлен снова на продажу, но уже дешевле на 12 млн — за 34,9 млн рублей, объект тогда никто не купил. Далее мэрия вновь выставила недострой на продажу, торги были намечены на 28 февраля 2024 года, но и они сорвались, поскольку на аукцион не была подана ни одна заявка. На этот раз недостроенный склад опять пытаются продать, но стартовую стоимость объекта не снижают.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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