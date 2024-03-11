Губернатор Махонин отменил выходные для мэров и министров 16—17 марта

11 марта 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Махонин заявил, что выборы президента надо отработать больше, чем на 100% Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал чиновников в дни выборов президента, 15—17 марта быть на рабочих местах или «как минимум в доступности». Об этом он заявил на заседании правительства 11 марта, трансляция заседания которого в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Всех коллег по правительству и особенно глав [муниципалитетов] ориентирую на то, чтобы мы в выходные были на рабочих местах или как минимум в доступности. Это нужно для того, чтобы если возникнут какие-то потребности, лично обеспечивать процесс голосования», — отметил Махонин. Он убежден, что голосование будет организовано «на самом высоком уровне». Но поскольку это «ответственное политическое событие», отработать надо «больше, чем на 100%». Махонин попросил коллег еще раз проверить, «чтобы все было готово». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор попросил министров взбодриться — после выборов задач будет еще больше.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал чиновников в дни выборов президента, 15—17 марта быть на рабочих местах или «как минимум в доступности». Об этом он заявил на заседании правительства 11 марта, трансляция заседания которого в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Всех коллег по правительству и особенно глав [муниципалитетов] ориентирую на то, чтобы мы в выходные были на рабочих местах или как минимум в доступности. Это нужно для того, чтобы если возникнут какие-то потребности, лично обеспечивать процесс голосования», — отметил Махонин. Он убежден, что голосование будет организовано «на самом высоком уровне». Но поскольку это «ответственное политическое событие», отработать надо «больше, чем на 100%». Махонин попросил коллег еще раз проверить, «чтобы все было готово». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор попросил министров взбодриться — после выборов задач будет еще больше.