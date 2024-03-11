Губернатор Махонин отменил выходные для мэров и министров 16—17 марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прием губернатора Пермского края. 300 лет Пермь, махонин дмитрий
Махонин заявил, что выборы президента надо отработать больше, чем на 100% Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал чиновников в дни выборов президента, 15—17 марта быть на рабочих местах или «как минимум в доступности». Об этом он заявил на заседании правительства 11 марта, трансляция заседания которого в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Всех коллег по правительству и особенно глав [муниципалитетов] ориентирую на то, чтобы мы в выходные были на рабочих местах или как минимум в доступности. Это нужно для того, чтобы если возникнут какие-то потребности, лично обеспечивать процесс голосования», — отметил Махонин.

Он убежден, что голосование будет организовано «на самом высоком уровне». Но поскольку это «ответственное политическое событие», отработать надо «больше, чем на 100%». Махонин попросил коллег еще раз проверить, «чтобы все было готово». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор попросил министров взбодриться — после выборов задач будет еще больше.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал чиновников в дни выборов президента, 15—17 марта быть на рабочих местах или «как минимум в доступности». Об этом он заявил на заседании правительства 11 марта, трансляция заседания которого в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Всех коллег по правительству и особенно глав [муниципалитетов] ориентирую на то, чтобы мы в выходные были на рабочих местах или как минимум в доступности. Это нужно для того, чтобы если возникнут какие-то потребности, лично обеспечивать процесс голосования», — отметил Махонин. Он убежден, что голосование будет организовано «на самом высоком уровне». Но поскольку это «ответственное политическое событие», отработать надо «больше, чем на 100%». Махонин попросил коллег еще раз проверить, «чтобы все было готово». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор попросил министров взбодриться — после выборов задач будет еще больше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...