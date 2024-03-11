Пинаев рассказал, сколько зданий в Нижнем Тагиле украсят новой подсветкой

Мэр Пинаев: в Нижнем Тагиле на 11 домах в центре города сделают подсветку

12 марта 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

Подсветку сделают на проспектах Мира, Ленина и на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Нижнего Тагила сделают подсветку еще на 11 домах. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Еще 11 домов в центре города по проспектам Мира, Ленина и улице Карла Маркса будут красиво подсвечены в темное время суток. Завершились конкурсные процедуры на реализацию проекта. В ближайшее время будет заключен контракт и подрядчик приступит к работам», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Он отметил, что тагильчане уже видят подсветку моста через пруд, зданий центральной библиотеки и кинотеатра и домов на перекрестках Мира-Ленина и Мира-Строителей. Также подсвечены здания культурного центра «Дом Окуджавы», Нового Молодежного театра и некоторых капитально отремонтированных школ.

В центре Нижнего Тагила сделают подсветку еще на 11 домах. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Еще 11 домов в центре города по проспектам Мира, Ленина и улице Карла Маркса будут красиво подсвечены в темное время суток. Завершились конкурсные процедуры на реализацию проекта. В ближайшее время будет заключен контракт и подрядчик приступит к работам», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Он отметил, что тагильчане уже видят подсветку моста через пруд, зданий центральной библиотеки и кинотеатра и домов на перекрестках Мира-Ленина и Мира-Строителей. Также подсвечены здания культурного центра «Дом Окуджавы», Нового Молодежного театра и некоторых капитально отремонтированных школ.