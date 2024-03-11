11 марта 2024

Пинаев рассказал, сколько зданий в Нижнем Тагиле украсят новой подсветкой

Мэр Пинаев: в Нижнем Тагиле на 11 домах в центре города сделают подсветку
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень ночная. Россия, май 2020, фонари, ночь, дорога, огни города, тюмень, виды тюмени, подсветка здания
Подсветку сделают на проспектах Мира, Ленина и на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле (архивное фото) Фото:

В центре Нижнего Тагила сделают подсветку еще на 11 домах. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Еще 11 домов в центре города по проспектам Мира, Ленина и улице Карла Маркса будут красиво подсвечены в темное время суток. Завершились конкурсные процедуры на реализацию проекта. В ближайшее время будет заключен контракт и подрядчик приступит к работам», — написал Пинаев в своем telegram-канале.

Он отметил, что тагильчане уже видят подсветку моста через пруд, зданий центральной библиотеки и кинотеатра и домов на перекрестках Мира-Ленина и Мира-Строителей. Также подсвечены здания культурного центра «Дом Окуджавы», Нового Молодежного театра и некоторых капитально отремонтированных школ.

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В центре Нижнего Тагила сделают подсветку еще на 11 домах. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Еще 11 домов в центре города по проспектам Мира, Ленина и улице Карла Маркса будут красиво подсвечены в темное время суток. Завершились конкурсные процедуры на реализацию проекта. В ближайшее время будет заключен контракт и подрядчик приступит к работам», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Он отметил, что тагильчане уже видят подсветку моста через пруд, зданий центральной библиотеки и кинотеатра и домов на перекрестках Мира-Ленина и Мира-Строителей. Также подсвечены здания культурного центра «Дом Окуджавы», Нового Молодежного театра и некоторых капитально отремонтированных школ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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