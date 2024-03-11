Пинаев рассказал, сколько зданий в Нижнем Тагиле украсят новой подсветкой

В центре Нижнего Тагила сделают подсветку еще на 11 домах. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Еще 11 домов в центре города по проспектам Мира, Ленина и улице Карла Маркса будут красиво подсвечены в темное время суток. Завершились конкурсные процедуры на реализацию проекта. В ближайшее время будет заключен контракт и подрядчик приступит к работам», — написал Пинаев в своем telegram-канале.
Он отметил, что тагильчане уже видят подсветку моста через пруд, зданий центральной библиотеки и кинотеатра и домов на перекрестках Мира-Ленина и Мира-Строителей. Также подсвечены здания культурного центра «Дом Окуджавы», Нового Молодежного театра и некоторых капитально отремонтированных школ.
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