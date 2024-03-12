Прокуратура начала проверку зловонной реки, впадающей в челябинское озеро

12 марта 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Реку нечистот обнаружили туристы, гуляющие по берегу озера Фото: Илья Московец © URA.RU На челябинском озере Большой Кисегач начата проверка информации о впадающей в водоем зловонной реке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «По поручению прокуратуры области Чебаркульской городской прокуратурой и Челябинской природоохранной прокуратурой проводится проверка по фактам, указанным в публикации СМИ. Фактическое устранение нарушений и восстановление прав жителей находится на контроле прокуратуры», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что в проверке участвуют специалисты областного минэкологии и Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Ревизоры дадут оценку деятельности органов местного самоуправления и хозсубъектов, которые осуществляют сброс в озеро по канаве недостаточно очищенных стоков. Ранее URA.RU сообщало, что туристы, гуляющие по территории санатория «Кисегач» в Чебаркульском районе, обратили внимание на зловонную реку, впадающую в озеро Большой Кисегач.

На челябинском озере Большой Кисегач начата проверка информации о впадающей в водоем зловонной реке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «По поручению прокуратуры области Чебаркульской городской прокуратурой и Челябинской природоохранной прокуратурой проводится проверка по фактам, указанным в публикации СМИ. Фактическое устранение нарушений и восстановление прав жителей находится на контроле прокуратуры», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что в проверке участвуют специалисты областного минэкологии и Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Ревизоры дадут оценку деятельности органов местного самоуправления и хозсубъектов, которые осуществляют сброс в озеро по канаве недостаточно очищенных стоков. Ранее URA.RU сообщало, что туристы, гуляющие по территории санатория «Кисегач» в Чебаркульском районе, обратили внимание на зловонную реку, впадающую в озеро Большой Кисегач.