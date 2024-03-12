Прокуратура начала проверку зловонной реки, впадающей в челябинское озеро

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Божественная литургия в храме Архангела Михаила села Новоипатово. Свердловская область, полынья, тонкий лед, зима, ручей, речка, речка боёвка
Реку нечистот обнаружили туристы, гуляющие по берегу озера Фото:

На челябинском озере Большой Кисегач начата проверка информации о впадающей в водоем зловонной реке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По поручению прокуратуры области Чебаркульской городской прокуратурой и Челябинской природоохранной прокуратурой проводится проверка по фактам, указанным в публикации СМИ. Фактическое устранение нарушений и восстановление прав жителей находится на контроле прокуратуры», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что в проверке участвуют специалисты областного минэкологии и Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Ревизоры дадут оценку деятельности органов местного самоуправления и хозсубъектов, которые осуществляют сброс в озеро по канаве недостаточно очищенных стоков. Ранее URA.RU сообщало, что туристы, гуляющие по территории санатория «Кисегач» в Чебаркульском районе, обратили внимание на зловонную реку, впадающую в озеро Большой Кисегач.

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На челябинском озере Большой Кисегач начата проверка информации о впадающей в водоем зловонной реке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «По поручению прокуратуры области Чебаркульской городской прокуратурой и Челябинской природоохранной прокуратурой проводится проверка по фактам, указанным в публикации СМИ. Фактическое устранение нарушений и восстановление прав жителей находится на контроле прокуратуры», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что в проверке участвуют специалисты областного минэкологии и Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Ревизоры дадут оценку деятельности органов местного самоуправления и хозсубъектов, которые осуществляют сброс в озеро по канаве недостаточно очищенных стоков. Ранее URA.RU сообщало, что туристы, гуляющие по территории санатория «Кисегач» в Чебаркульском районе, обратили внимание на зловонную реку, впадающую в озеро Большой Кисегач.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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