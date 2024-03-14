Челябинский актер Алексей Гаврилов оставил на стене «Пространства» автограф Фото: Александр Щербак/ТАСС

Актер из сериала «Универ» Алексей Гаврилов, уроженец Магнитогорска (Челябинская область), автографом испортил стену молодежной площадки «Пространство.Брянск». Об этом сообщили представители площадки.

«Гоша из „Универа“ испортил нам стену, но зато купил одну из картин нашей новой выставки! Неожиданный гость маркером оставил автограф и посвящение. Смотрим теперь на это все и думаем, мол, что это вообще было», — сообщает «Пространство. Брянск» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Актер посетил пространственную выставку в Брянске, где помимо оставленного на стене автографа, еще и приобрел картину местной художницы. Алексей Гаврилов знаком по таким популярным сериалам, как «Универ» и «САШАТАНЯ».

Алексей Гаврилов на пространственной выставке в Брянске, где он оставил автограф на стене Фото: группа «Пространство. Брянск» в «ВКонтакте», https://vk.com/prostranstvo_brk?ysclid=ltqzbfjq4g103629375