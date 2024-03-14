Двое жителей Челябинской области сначала угнали автомобиль, а после попали на нем в ДТП. Оба угонщика погибли. Факт смертельной аварии URA.RU подтвердили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«В Магнитогорске в ночь на 15 марта у дома 186 по проспекту Карла Маркса, водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“, совершил наезд на стоящий грузовик Volvo FH с полуприцепом. В результате ДТП водитель отечественной легковушки и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
По данным URA.RU, мужчины угнали автомобиль в поселке Зингейском вечером 14 марта и за несколько часов добрались на нем до Магнитогорска. Оба угонщика ранее были судимы за имущественные преступления. В том числе за неправомерное завладение автомобилем. Одному из них было 26 лет, второму — 33 года.
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