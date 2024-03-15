В Челябинске на 16% выросли средние предлагаемые зарплаты для пенсионеров

В Челябинске средние зарплаты для пенсионеров выросли до 43 тысяч рублей

15 марта 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

В городе пенсионеры в среднем могут зарабатывать 42 тысячи 958 рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинске в феврале 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023-го, средние предлагаемые зарплаты для пенсионеров увеличились на 16% — до 42 тысяч 958 рублей. Об этом сообщил директор категории офисных профессий «Авито Работы» Кирилл Пшеничных. «В Челябинске в феврале 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, средние предлагаемые зарплаты по вакансиям с отметкой „для пенсионеров“ увеличились на 16%. В среднем пожилые люди на данный момент могут зарабатывать 42 тысячи 958 рублей», — сообщил Пшеничных. Как отметил директор по развитию «Авито работы» Дмитрий Пучков, в целом по России работодатели все чаще расширяют границы найма, приглашая к трудоустройству молодых специалистов, пенсионеров и представителей других социальных групп. В Челябинске соискателей пенсионного возраста в 2024 году также стала больше интересовать возможность выхода на работу. В феврале 2024 года в топ-3 самых популярных вакансий для пенсионеров в регионе вошли сегменты производства, сырья и сельского хозяйства, их доля вакансий на рынке труда составила 25,7%. На втором и третьем местах оказались сферы ЖКХ и эксплуатация, продажи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в феврале 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023-го, средние предлагаемые зарплаты для пенсионеров увеличились на 16% — до 42 тысяч 958 рублей. Об этом сообщил директор категории офисных профессий «Авито Работы» Кирилл Пшеничных. «В Челябинске в феврале 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, средние предлагаемые зарплаты по вакансиям с отметкой „для пенсионеров“ увеличились на 16%. В среднем пожилые люди на данный момент могут зарабатывать 42 тысячи 958 рублей», — сообщил Пшеничных. Как отметил директор по развитию «Авито работы» Дмитрий Пучков, в целом по России работодатели все чаще расширяют границы найма, приглашая к трудоустройству молодых специалистов, пенсионеров и представителей других социальных групп. В Челябинске соискателей пенсионного возраста в 2024 году также стала больше интересовать возможность выхода на работу. В феврале 2024 года в топ-3 самых популярных вакансий для пенсионеров в регионе вошли сегменты производства, сырья и сельского хозяйства, их доля вакансий на рынке труда составила 25,7%. На втором и третьем местах оказались сферы ЖКХ и эксплуатация, продажи.