В Челябинске на 16% выросли средние предлагаемые зарплаты для пенсионеров

В Челябинске в феврале 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023-го, средние предлагаемые зарплаты для пенсионеров увеличились на 16% — до 42 тысяч 958 рублей. Об этом сообщил директор категории офисных профессий «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.
«В Челябинске в феврале 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, средние предлагаемые зарплаты по вакансиям с отметкой „для пенсионеров“ увеличились на 16%. В среднем пожилые люди на данный момент могут зарабатывать 42 тысячи 958 рублей», — сообщил Пшеничных.
Как отметил директор по развитию «Авито работы» Дмитрий Пучков, в целом по России работодатели все чаще расширяют границы найма, приглашая к трудоустройству молодых специалистов, пенсионеров и представителей других социальных групп. В Челябинске соискателей пенсионного возраста в 2024 году также стала больше интересовать возможность выхода на работу. В феврале 2024 года в топ-3 самых популярных вакансий для пенсионеров в регионе вошли сегменты производства, сырья и сельского хозяйства, их доля вакансий на рынке труда составила 25,7%. На втором и третьем местах оказались сферы ЖКХ и эксплуатация, продажи.
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