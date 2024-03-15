Общество В Екатеринбурге открылся отечественный аналог Decathlon 15 марта 2024 в 19:19 Размер текста - 17 + Праздничное открытие пройдет 16 марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге на месте спортивного магазина французской сети Decathlon, который находился на улице Вайнера, открылся аналог — Desport. Праздничное мероприятие в честь этого события намечено на 16 марта, рассказали в telegram-канале компании. «16 марта в 10:00 соcтоится праздничное открытие нашего долгожданного магазина Desport в городе Екатеринбург!», — сказано в сообщении. Несмотря на это, товары начали продавать уже 15 марта. Спортивный магазин Desport открыла компания АРМ, которая ранее владела российскими магазинами французской сети. Decathlon приостановил продажи в России в конце марта 2022 года. В Екатеринбурге точки начали закрывать с апреля того же года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на месте спортивного магазина французской сети Decathlon, который находился на улице Вайнера, открылся аналог — Desport. Праздничное мероприятие в честь этого события намечено на 16 марта, рассказали в telegram-канале компании. «16 марта в 10:00 соcтоится праздничное открытие нашего долгожданного магазина Desport в городе Екатеринбург!», — сказано в сообщении. Несмотря на это, товары начали продавать уже 15 марта. Спортивный магазин Desport открыла компания АРМ, которая ранее владела российскими магазинами французской сети. Decathlon приостановил продажи в России в конце марта 2022 года. В Екатеринбурге точки начали закрывать с апреля того же года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям