В Екатеринбурге открылся отечественный аналог Decathlon

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Decatlon.Пермь, спорттовары, декатлон, decathlon, спортивный магазин, спортивные товары, санции сво
Праздничное открытие пройдет 16 марта Фото:

В Екатеринбурге на месте спортивного магазина французской сети Decathlon, который находился на улице Вайнера, открылся аналог — Desport. Праздничное мероприятие в честь этого события намечено на 16 марта, рассказали в telegram-канале компании.

«16 марта в 10:00 соcтоится праздничное открытие нашего долгожданного магазина Desport в городе Екатеринбург!», — сказано в сообщении. Несмотря на это, товары начали продавать уже 15 марта.

Спортивный магазин Desport открыла компания АРМ, которая ранее владела российскими магазинами французской сети. Decathlon приостановил продажи в России в конце марта 2022 года. В Екатеринбурге точки начали закрывать с апреля того же года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на месте спортивного магазина французской сети Decathlon, который находился на улице Вайнера, открылся аналог — Desport. Праздничное мероприятие в честь этого события намечено на 16 марта, рассказали в telegram-канале компании. «16 марта в 10:00 соcтоится праздничное открытие нашего долгожданного магазина Desport в городе Екатеринбург!», — сказано в сообщении. Несмотря на это, товары начали продавать уже 15 марта. Спортивный магазин Desport открыла компания АРМ, которая ранее владела российскими магазинами французской сети. Decathlon приостановил продажи в России в конце марта 2022 года. В Екатеринбурге точки начали закрывать с апреля того же года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...