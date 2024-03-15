В Екатеринбурге открылся отечественный аналог Decathlon

В Екатеринбурге на месте спортивного магазина французской сети Decathlon, который находился на улице Вайнера, открылся аналог — Desport. Праздничное мероприятие в честь этого события намечено на 16 марта, рассказали в telegram-канале компании.
«16 марта в 10:00 соcтоится праздничное открытие нашего долгожданного магазина Desport в городе Екатеринбург!», — сказано в сообщении. Несмотря на это, товары начали продавать уже 15 марта.
Спортивный магазин Desport открыла компания АРМ, которая ранее владела российскими магазинами французской сети. Decathlon приостановил продажи в России в конце марта 2022 года. В Екатеринбурге точки начали закрывать с апреля того же года.
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