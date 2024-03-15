Природа Погода В Свердловскую область придет плюсовая температура 16 марта 2024 в 08:41 Размер текста - 17 + Весна постепенно приходит в регион Фото: Размик Закарян © URA.RU Суббота, 16 марта, будет радовать свердловчан плюсовой температурой — воздух прогреется до +7 градусов. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В субботу продолжается поступление на Урал теплого воздуха с западного направления. Тепло распространяется по периферии антициклона, расположенного над Казахстаном, а также в теплом секторе циклона, смещающегося вдоль арктического побережья. Ветер, сопровождающий адвекцию тепла, сохранится в Свердловской области до вечера 16 марта, а в северных и западных районах — до 17 марта включительно», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Днем 16 марта ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный и юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Столбик термометра поднимется до +2, +7 градусов. Тепло продлится до понедельника. Ранее синоптики в Свердловской области бушевал сильный ветер. Порывы достигали до 20-ти метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Суббота, 16 марта, будет радовать свердловчан плюсовой температурой — воздух прогреется до +7 градусов. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В субботу продолжается поступление на Урал теплого воздуха с западного направления. Тепло распространяется по периферии антициклона, расположенного над Казахстаном, а также в теплом секторе циклона, смещающегося вдоль арктического побережья. Ветер, сопровождающий адвекцию тепла, сохранится в Свердловской области до вечера 16 марта, а в северных и западных районах — до 17 марта включительно», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Днем 16 марта ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный и юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Столбик термометра поднимется до +2, +7 градусов. Тепло продлится до понедельника. Ранее синоптики в Свердловской области бушевал сильный ветер. Порывы достигали до 20-ти метров в секунду. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям